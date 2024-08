Von Euronews mit AP, EBU

In Tel Aviv schwanken die Menschen zwischen Sorge und Hoffnung.

In Tel Aviv bereiten sich die Menschen auf einen möglichen Angriff des Iran gegen Israel vor. Teheran hatte nach der Ermordung von Hamas-Chef Ismael Haniyeh am 31. Juli in der iranischen Hauptstadt Rache geschworen.

Das Regime in Teheran ist ein Verbündeter der Hamas und der libanesischen Hisbollah.

Eine Frau in Israel erklärt, in ihrem Haus in Tel Aviv gebe es keinen Schutzraum, aber gleich nebenan werde einer geöffnet, falls es einen Raketenalarm gegen sollte.

Ein Mann hofft, dass gar nichts passieren wird, aber auch er wird im Fall des Falles einen Bunker aufsuchen.

Israel setzt auf moderne Luftabwehrsysteme

Israels Raketenabwehrsysteme gehören zu den modernsten der Welt. Bei einer Angriffswelle des Iran gegen Israel im April 2024 waren fast alle Geschosse abgefangen worden.

Doch der ehemalige Verantwortliche für Israels Raketenabwehr, Arieh Herzog, warnt, kein Waffensystem sei 100 Prozen zuverlässig. Er sagt: "Natürlich gibt es kein Waffensystem, das zu 100 % erfolgreich ist. Ich denke, dass mehr als eine Ebene bei der Abwehr bedeutet, dass man mehr Möglichkeiten hat, sie abzufangen. Aber von Zeit zu Zeit kann es zu einem Fehlschlag kommen, und die Bedrohung wird ihr Ziel treffen, und das ist sehr gefährlich."

Israel greift weiter Gaza an

Wie der Sender Al Jazeera berichtet, sind bei Angriffen Israels im Gazastreifen am Dienstag Dutzende Menschen getötet worden. Auch an diesem Mittwoch gab es neue israelische Attacken - unter anderem in Chan Younis.

In einer gemeinsamen Erklärung foderten die US-amerikanische und die australische Regierung ein Ende der Gewalt im Nahen Osten und einen Waffenstillstand sowie die Freilassung der israelischen Geiseln in Gaza.