Israels Ministerpräsident spricht vor dem US-Kongress

Von Euronews mit AP

Netanjahus Besuch in Washington findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser nach Angaben des Gesundheitsministeriums dem Wert von 40.000 nähert.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft sich während seiner USA-Reise sowohl mit Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris als auch mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Vor dem US-Kongress wirbt er für die weitere Unterstützung seines Landes im Kampf gegen die Hamas. Medienangaben zufolge wird Harris bei Netanjahus Rede im Kongress nicht anwesend sein.

Der Besuch Netanjahus in den USA hat Proteste im US-Kapitol ausgelöst. Einige verurteilten Israel und forderten Biden auf, keine Waffen an Israel mehr zu verkaufen.

Andere unterstützten den israelischen Ministerpräsidenten, forderten ihn aber auf, eine Vereinbarung zu treffen, die die Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen vorsieht.

Mehr als 150.000 Menschen innerhalb der letzten 24 Stunden zur Flucht gezwungen

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilt mit, dass in den letzten 24 Stunden die Leichen von 55 Menschen, die durch israelische Angriffe getötet wurden, in örtliche Krankenhäuser gebracht worden sind. Medianangaben zufolge sind mindestens 121 Palästinenser getötet und Hunderte im südlichen Chan Junis seit Israels jüngstem Angriff verletzt worden. Seit Israels Evakuierungsaufruf sind innerhalb von 24 Stunden rund 150.000 Menschen zur Flucht gezwungen wurden.

Palästinenser, die vom israelischen Militär aufgefordert wurden, Teile von Chan Junis zu verlassen, sagen, dass sie auf der Straße schlafen. Die Menschen sagen, kein Ort in Gaza wäre sicher und sie wüssten nicht, wohin sie gehen sollen. Die Bewohner sagten, sie seien angewiesen worden, nach Westen in das als "humanitär" ausgewiesene Gebiet al-Mawasi zu fliehen. Die auch diese Region ist nach mehreren tödlichen Angriffen in den letzten Wochen nicht sicher.