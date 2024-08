Mit spektakulärem Feuerwerk gehen die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 zu Ende. Die USA sind zum vierten Mal in Folge erster im Medaillenspiegel. Die nächsten Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt. Vor welchen Herausforderungen steht die US-Stadt?

WERBUNG

Paris 2024 ist zu Ende und bevor steht: Mission Impossible für Los Angeles 2028. Mit einer spektakulären Abschlusszeremonie wurden die olympischen Sommerspiele 2024 beendet, inklusive Tom Cruise-Stunt, der die olympische Fahne auf einem Motorrad davon fuhr.

Für Los Angeles 2028 wird es schwer sein, die olympischen Sommerspiele in Paris zu toppen, mit eindeutiger Eiffelturm-Szenerie. Dafür hat die Stadt an der US-Westküste den pazifischen Ozean und ist weltbekannt für seine Filmszene.

Verkehr bei Los Angeles 2028

Der US-amerikanische Olympia-Besucher Eric Milner sieht für LA noch ein anderes Problem: "Ich denke, dass der Verkehr ein großes Problem sein wird. Denn ich denke, in Paris ist ein bisschen einfacher mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei LA bin ich mir nicht sicher, weil ich nicht dort wohne, aber ich denke, das könnte ein Problem sein. Aber ich werde trotzdem hinfahren und Spaß haben."

Tom Cruise bei der Abschlusszeremonie der Pariser Sommerspiele: Wird Los Angeles 2028 zur Mission Impossible? Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Milner kommt aus Houston in Texas. Nicky Spielberg, auch ein Olympia-Fan wohnt in New York und Los Angeles und sie ist dagegen zuversichtlich, was die olympischen Sommerspiele 2028 angeht: "LA baut die Züge, die werden das hinkriegen. Ich denke, es wird einfach und leicht sein. Es war sehr, sehr einfach in Paris von einem Ende der Stadt zum anderen zu kommen. Ich habe es geschafft, zu allen Spielen zu kommen. Ich war bei drei Wettkämpfen an einem Tag. Aber ich denke, LA wird das schon schaffen. Ich kann es kaum erwarten, dort zu sein."

Tabellensieger USA

Die USA wurden bei Paris 2024 erster im Tabellenspiegel - und das zum vierten Mal in Folge. Insgesamt hat das Team der USA 126 Medaillen gewonnen. 40 davon sind Goldmedaillen. Zweitbestes Land im Rang ist China mit 91 Medaillen, dann folgt Japan mit 45 Medaillen.

Star-Turnerin Simone Biles gewann bei Olympia 2024 drei Goldmedaillen und eine silberne für die USA. Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Werden die USA es in ihrem Heimatland ein fünftes Mal schaffen, Tabellensieger zu werden? Das wird sich in vier Jahren in Los Angeles zeigen.