Von Euronews mit AP

Die rumänischen Wetterbehörden warnen vor einem "Ofen"-Gefühl in den nächsten Wochen. Auch in Serbien steigen die Temperaturen bis zu 41 Grad Celsius. In Bosnien-Herzegowina ist es die dritte Hitzewelle des Jahres.