Von Euronews mit AP

Der Organisator des Festivals hat versprochen, dass es "der sicherste Ort in Deutschland" sein wird.

Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem legendären deutschen Oktoberfest wurden verschärft, da das Land mit den Folgen des tödlichen Messerangriffs im vergangenen Monat in Solingen (Westdeutschland) zu kämpfen hat.

Im Vorfeld der Veranstaltung, zu der rund sechs Millionen Besucher erwartet werden, haben die Behörden die Besucher gewarnt, dass sie sich auf längere Warteschlangen an den Einlasspunkten einstellen müssen, da zum ersten Mal in der 189-jährigen Geschichte des bayerischen Bierfestes Metalldetektoren zum Einsatz kommen werden.

Nach Angaben der Behörden gibt es keine konkreten Bedrohungen für das größte Volksfest der Welt, das an diesem Samstag beginnt und 16 Tage lang dauert.

Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen folgen auf einen Anschlag in der Stadt Solingen am 23. August, bei dem drei Menschen getötet und acht verletzt wurden.

Ein 26-jähriger Syrer wird des Anschlags beschuldigt. Er war ein Asylbewerber, der nach der Ablehnung seines Antrags und vor seiner Abschiebung nach Bulgarien untergetaucht sein soll.

Die so genannte Gruppe Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Amoklauf bekannt, ohne jedoch Beweise vorzulegen.

Die Gewalttaten haben Deutschland erschüttert und das Thema Zuwanderung wieder ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt. Als Reaktion darauf hat das Innenministerium in dieser Woche die vorübergehenden Grenzkontrollen auf alle neun deutschen Grenzen ausgeweitet. Die Schließungen sollen sechs Monate dauern und drohen, die europäische Einheit auf die Probe zu stellen.

Polizei und Rettungswagen in der Nähe des Tatorts, an dem bei einem Anschlag auf einem Volksfest im westdeutschen Solingen Menschen getötet und verletzt wurden. Gianni Gattus/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Die Auswirkungen des Anschlags von Solingen und anderer Gewalttaten in Deutschland werden auch auf dem Oktoberfest zu spüren sein. Zum ersten Mal werden auf dem Oktoberfest tragbare Metalldetektoren eingesetzt, die von der Polizei und dem Sicherheitspersonal stichprobenartig oder bei verdächtigen Aktivitäten verwendet werden. Das Mitbringen von Messern, Glasflaschen und Rucksäcken ist den Besuchern des Festes untersagt.

Zusätzlich zu rund 600 Polizeibeamten und 2 000 Sicherheitskräften werden auf dem gesamten Festivalgelände, das eingezäunt sein wird, mehr als 50 Kameras aufgestellt.

"Wir mussten darauf reagieren, dass die Angriffe mit Messern in den letzten Wochen und Monaten zugenommen haben", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gegenüber The Associated Press bei einem Medienrundgang über das Festivalgelände. "Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass niemand mit einem Messer oder anderen gefährlichen Waffen auf das Oktoberfest kommt."

In Alarmbereitschaft

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen sind dem Oktoberfest nicht fremd. Im Jahr 2016 führten die Behörden als Reaktion auf eine Reihe von Anschlägen, bei denen ein deutscher Teenager neun Menschen in einem Münchner Einkaufszentrum erschoss, bevor er sich selbst tötete, strengere Maßnahmen ein.

Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College London, sagte, dass die Verantwortlichen des Oktoberfestes angesichts der Ereignisse in Solingen und anderer vereitelter Anschläge in ganz Europa vernünftige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

Extremisten und Gruppen wie der IS suchen sich Orte aus, an denen ein Anschlag internationale Schlagzeilen machen und "eine Menge Terror verursachen würde", sagte er.

Die französischen Behörden haben nach eigenen Angaben drei Anschlagspläne auf die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris und anderen Städten vereitelt, in denen die Sommerveranstaltungen stattfanden, darunter auch Anschläge auf "israelische Einrichtungen oder Vertreter Israels in Paris".

In Österreich verhafteten Beamte letzten Monat einen 19-Jährigen, der einen Anschlag auf die inzwischen abgesagten Konzerte von Taylor Swift in Wien geplant hatte, bei dem Zehntausende von Fans getötet werden sollten und der angeblich vom IS inspiriert war.

"Das sind alles globale Ereignisse, bei denen man mit großer Aufmerksamkeit rechnen kann", sagte Neumann gegenüber The Associated Press und erklärte, dass der IS während des Krieges zwischen Israel und der Hamas an Schwung gewonnen hat.

Die Gruppe bezog sich sogar auf den Krieg, als sie sich zu den Gewalttaten in Solingen bekannte und sagte, der Angreifer habe es auf Christen abgesehen und als "Soldat des Islamischen Staates" habe er die Anschläge verübt, "um die Muslime in Palästina und überall zu rächen".

Obwohl es für die Polizei schwierig ist, das Oktoberfest vollständig zu sichern, sind die Organisatoren zuversichtlich, dass es gelingen wird.

Der Organisator des Festes, Clemens Baumgärtner, versprach, es werde ein sicherer öffentlicher Raum sein - möglicherweise "der sicherste Ort in Deutschland".

Neumann ist jedoch zuversichtlicher, was die Möglichkeiten angeht.

"Es ist eine ikonische Veranstaltung und das ist genau die Art von Veranstaltung, die sie angreifen wollen", sagte er. "Aber mit Millionen von Menschen - betrunkenen Menschen, um ehrlich zu sein - die herumlaufen, ist es wirklich schwierig, jede Bewegung zu kontrollieren.