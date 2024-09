Von Liv Stroud

Die deutsche Regierung hat angeordnet, dass ab Montagmorgen an allen Landgrenzen Passkontrollen durchgeführt werden sollen. Euronews sprach mit einem Migrationsexperten darüber, warum dies jetzt geschieht und ob die Kontrollen wirksam sein werden.

Deutschlnd führt ab Montagmorgen an allen Landgrenzen Stichprobenkontrollen der Pässe durch.

Vor allem im Norden und Westen Deutschlands wird mit Warteschlangen an den Grenzen gerechnet, Transportunternehmen und Grenzpendler müssen sich auf Wartezeiten einstellen.

Svenja Niederfranke, Migrationsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, erklärt, warum das so ist.

"Die deutsche Regierung will zeigen, dass sie etwas tut, und mit den bevorstehenden Wahlen und den vergangenen Wahlen ist dies natürlich ein sehr wichtiges politisches Signal, und es signalisiert, dass wir die Kontrolle über unsere Grenzen zurückerlangen", so Niederfranke gegenüber Euronews.

Eine Reihe von tödlichen Messerangriffen durch Migranten in Deutschland in den letzten Monaten hat zu einer öffentlichen Gegenreaktion geführt, und man geht davon aus, dass sie zu den großen Zugewinnen der einwanderungsfeindlichen Parteien der extremen Rechten und der extremen Linken bei den letzten beiden ostdeutschen Landtagswahlen beigetragen haben. Im einem dritten Bundesland, Brandenburg, wird in knapp einer Woche gewählt. Jüngste Umfragen zeigen, dass das Thema Sicherheit bei den Bürgern ganz oben auf der Tagesordnung steht. Im nächsten Jahr steht auch die Bundestagswahl an.

In der vergangenen Woche ordnete Innenministerin Nancy Faeser an, dass die Passkontrollen, die bereits an den Grenzen zu Österreich, Polen, der Schweiz und der Tschechischen Republik durchgeführt werden, auf die deutschen Grenzen im Westen und Norden sowie an den Grenzen zu Frankreich, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden und Belgien ausgeweitet werden.

Bundesinnenministerium Donogh McCabe

30.000 Menschen werden seit Oktober 2023 an der deutsch-österreichischen Grenze abgewiesen

Faeser sagte letzte Woche, dass seit Oktober 2023 30.000 Deutsche an der österreichischen Grenze zurückgewiesen wurden, aber Niederfranke warnt, dass diese Zahl nicht hilfreich ist, weil sie nicht die Gesamtzahl der Menschen ist, die aus Deutschland ausgewiesen werden.

"Wir müssen mit dieser Zahl 30.000 wirklich vorsichtig sein, denn diese Zahl bedeutet nicht, dass diese Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt nicht nach Deutschland eingereist sind. Sie bedeutet nur, dass die deutsche Polizei sie irgendwann zurückgewiesen hat, und das kann aus den unterschiedlichsten Gründen geschehen. Die deutsche Polizei kann jemanden zurückweisen, wenn er keine gültigen Dokumente, kein gültiges Visum usw. hat", sagt sie. Die Zahl von 30.000 kann auch bedeuten, dass jemand seinen Pass vergessen hat und dann später mit gültigen Dokumenten einreisen darf, aber er wird trotzdem in dieser Zahl berücksichtigt.

Sind diese Kontrollen wahrscheinlich wirksam?

"Untersuchungen haben gezeigt, dass bei diesen Grenzkontrollen in der Regel nicht die großen Fische, sondern die kleinen Fische erwischt werden. Und auch nicht jeder einzelne Schmuggler wird erwischt, denn natürlich wissen sie, wo die Grenzkontrollen sind, und sie werden verschiedene Wege finden, dies zu tun", fügt Niederfranke hinzu.

Der in Syrien geborene Tatverdächtige, der bei der letzten Messerattacke auf dem Solinger Festival der Vielfalt drei Menschen getötet und acht verletzt hatte, sollte im vergangenen Jahr nach Bulgarien zurückgeführt werden, wurde aber bei der Abschiebung nicht in seiner Unterkunft angetroffen.

Niederfranke warnt vor den negativen Auswirkungen dieser Kontrollen, zumal die EU im Schengen-Raum Freizügigkeit an den Außengrenzen genießt. Transportunternehmen, auch im Güterverkehr, und Pendler, die in einem Land wohnen und über die Grenze pendeln, werden wahrscheinlich von langen Warteschlangen an der Grenze betroffen sein.

"Die Leute müssen für die Arbeit hin und her fahren oder Waren transportieren. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann jeden Tag bei der Grenzkontrolle festsitzt."

Sie sagt auch, dass Rechtswissenschaftler genau prüfen, ob es möglich ist, Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückzuweisen, und sagen, dass dies nach EU-Recht nicht legal ist.

Überwachungskameras in Berlin Donogh McCabe

Auch die Kosten und der Personalaufwand an der deutschen Grenze seien ein negativer Effekt, so Niederfranke.

Sie verweist auf die Bundespolizisten, die trotz des Personalmangels bei der Polizei verlegt werden sollen. Eine Polizeigewerkschaft fordert, 5.000 zusätzliche Stellen für die Aufgabe zu schaffen.

"Die Kosten sind natürlich sehr hoch, um die Infrastruktur für den Einsatz dieser Polizisten zu schaffen", sagt sie.

Der politische Tribut dieser verstärkten Kontrollen

Da Polen, Griechenland und Österreich die Entscheidung der deutschen Regierung, diese Kontrollen einzuführen, heftig kritisieren, könnte das Gefüge der EU in Gefahr geraten, destabilisiert zu werden.

Niederfranke sagt, dass Österreich diese verstärkten Kontrollen zwar sehr scharf verurteilt und erklärt hat, dass es nicht kooperieren werde, dass es aber schon seit Jahren Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland gibt, und dass ein Teil des Aufschreis mit der Tatsache zusammenhängen könnte, dass im September in Österreich Wahlen stattfinden.

Andererseits wurde die Entscheidung, diese Kontrollen zu verlängern, von Ungarns Regierungschef Viktor Orban begrüßt, der das Gefühl hatte, "dass [Bundeskanzler Olaf] Scholz nun seiner Politik zustimmt, was die deutsche Regierung meiner Meinung nach nicht unbedingt will".

Sie sagt auch, dass sie hört, dass Beamte auf EU-Ebene über die Kontrollen nicht erfreut sind.

"Bei den Diskussionen über den neuen Pakt, die Reform des europäischen Asylsystems, war Deutschland auch eher eine progressive Stimme, und jetzt kehrt es sich ein wenig davon ab. Es ist also nicht wirklich ein klarer Kurs der deutschen Regierung und das frustriert viele europäische Partner."

Könnte die EU diese Kontrollen blockieren und Deutschland vor Gericht bringen?

"Die Kommission ist immer nicht glücklich, wenn ein Mitgliedstaat vorübergehende Grenzkontrollen einführt, weil das gegen die Idee der Europäischen Union und gegen die Idee des Schengen-Raums verstößt", sagt Niederfranke.

Die Grenzkontrollen wurden als "letztes Mittel" gegen den Terrorismus eingeführt, aber es ist möglich, dass die EU sie als unrechtmäßig ansieht und Deutschland vor Gericht bringt.

"Es gibt sehr spezifische Regeln, wann ein Mitgliedsstaat vorübergehende Grenzkontrollen einführen kann", sagt sie. "Und jetzt ist es einfacher, für die Einführung von Grenzkontrollen zu argumentieren. Und es ist auch möglich, sie länger aufrechtzuerhalten. Aber man muss als Mitgliedstaat immer noch argumentieren, dass eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit vorliegt. Das ist also die Grundlage, auf der man argumentieren muss, um diese Grenzkontrollen einzuführen."

Niederfranke sagt, sie halte es für unwahrscheinlich, dass die Kommission Deutschland vor Gericht bringen werde, wenn man sich frühere Beispiele ansehe, in denen Mitgliedsstaaten Kontrollen an den Binnengrenzen eingeführt hätten.

Polizei an der polnisch-deutschen Grenze in Görlitz Liv Stroud

"Selbst wenn die Kommission der Meinung ist, dass dies rechtswidrig ist, muss man abwarten, ob sie Deutschland tatsächlich verklagen wird. Und mit einer Kommission, die bei den letzten Parlamentswahlen auf EU-Ebene leicht nach rechts gerückt ist, würde ich sagen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass sie diesen Schritt machen wird."

Sollte sich die EU dazu entschließen, Deutschland vor Gericht zu verklagen, ist damit zu rechnen, dass sie dies in den nächsten Monaten ankündigen wird.

Da jedoch die Zahl der Asylanträge im Vergleich zum Vorjahr um 20 % zurückgegangen ist, dürfte es schwierig sein, zu argumentieren, dass Deutschland die Kontrollen als letztes Mittel einführen musste.

Wie das Asylverfahren funktioniert

Eines der häufigsten Missverständnisse in den Medien ist die Art und Weise, wie das Asylverfahren nach den Dublin-Regeln abläuft.

Niederfranke erklärt, dass eine Person nicht unbedingt an dem Ort, an dem sie zuerst ankommt, einen Asylantrag stellt. Es gibt auch einen Katalog von Fragen, z.B. ob die Person ein unbegleiteter Minderjähriger ist, ob sie enge Familienangehörige in einem anderen Mitgliedsstaat hat, oder ob ein Ehepartner in einem anderen Mitgliedsstaat Asyl beantragt hat, dann wäre dieser Mitgliedsstaat auch für den Ehepartner zuständig. Auch wenn in der Vergangenheit von einem anderen Mitgliedstaat ein Visum erteilt wurde, wäre dieser Mitgliedstaat zuständig.

Wenn keine dieser Antworten zutrifft, ist das Land zuständig, in dem die Person zum ersten Mal mit Fingerabdrücken registriert wurde.

"Manchmal werden Menschen nicht in Italien oder Griechenland registriert und kommen dann zum Beispiel nach Österreich", wo sie weder Familienangehörige in anderen Staaten haben noch zuvor ein Visum von einem Mitgliedsstaat erhalten haben, so Niederfranke weiter.

"Also das Dublin-System ist ein bisschen komplizierter, aber es ist immer noch so, dass es wirklich so ist, dass die Länder, die Grenz- und Außengrenzen sind, die sind für den Großteil der Asylanträge in der Europäischen Union zuständig. Und das hat sich mit der neuen Reform nicht geändert. Was sich geändert hat, ist, dass man es ein bisschen ausgewogener machen und den sogenannten Solidaritätsmechanismus einführen wollte."

Dieses Jahr wurde das Asylsystem in der EU reformiert und bedeutet nun, dass Mitgliedsstaaten, die weniger Asylbewerber aufnehmen, "einen anderen Beitrag leisten müssen. Und wie sie ihren Beitrag leisten, können sie selbst entscheiden, sie können zum Beispiel Menschen aus Italien aufnehmen, neu ansiedeln oder umsiedeln".

"Aber sie können auch sagen, dass sie zahlen werden. Sie werden also einen finanziellen Beitrag leisten."

Italien weigert sich in den meisten Fällen, die Asylbewerber zurückzunehmen.