WERBUNG

Ich bin Stefan Grobe, ehemaliger Washington-Korrespondent, und berichte seit 1996 für Euronews über die US-Wahlen. Das Rennen 2024 ist weniger als eine Woche entfernt und beide Kandidaten bringen ihre letzten Argumente vor dem großen Tag vor.

Was in den USA am meisten zählt, ist die Wahlbeteiligung. Das klingt wie eine Binsenweisheit, ist aber in einem Land, in dem viele Menschen eine Wahl aussitzen, von entscheidender Bedeutung. Der Rekord der Wahlbeteiligung in den USA wurde vor vier Jahren aufgestellt, als Joe Biden Donald Trump schlug. Mehr als 66 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung gingen zu den Urnen. Das ist enorm für Amerika, aber fast schon erbärmlich für Europa!

Wie war es in den Jahren zuvor?

Normalerweise liegt die Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswahlen in den USA zwischen 55 und 60 Prozent. Frühere Rekorde wurden 1960 aufgestellt (63,8 %), als Kennedy Nixon besiegte, 1964 (62,8 %), als Johnson gegen Goldwater gewann, und 1952 (62,3 %), als Eisenhower Stevenson schlug. Im Jahr 2008, als Obama gegen McCain gewann, lag die Wahlbeteiligung bei 61,6 %.

Was müssen die Kandidaten also tun? Die Wahlbeteiligung erhöhen und so viele Menschen wie möglich von der Couch holen, die sonst die Wahl aussitzen würden.

Wie können die Kandidaten das tun? Sie können mit den Wählern über die Medien kommunizieren. Und hier ist die Kampagne 2024 eine Premiere: Noch nie zuvor haben Podcasts eine so überragende Rolle gespielt - und die traditionellen Medien haben an Einfluss verloren.