Die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sind auf dem Weg durch mehrere Swing States. Dort werben sie weniger als eine Woche vor der Wahl um Wählerstimmen. Denn anders als in vielen anderen US-Bundesstaaten haben dort die beiden großen Parteien, die Demokraten und Republikaner, eine gute Chance auf den Wahlsieg.

Am Mittwoch wurde Harris bei allen ihren drei Wahlkampfveranstaltungen von pro-palästinensischen Demonstranten unterbrochen. In Wisconsin sagte sie den Wählern diesbezüglich, sie suche nach Gemeinsamkeiten mit Menschen, die anderer Meinung sind als sie.

"Anders als Donald Trump glaube ich nicht, dass Menschen, die anderer Meinung sind als ich, der Feind sind. Er will sie ins Gefängnis stecken. Ich werde ihnen einen Platz an meinem Tisch geben", betonte die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.

Unterdessen hat der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump einen Fehltritt Joe Bidens ausgenutzt. Biden hat die Unterstützer von Trump mit Müll in Verbindung gebracht. In Wisconsin übte Trump seine Kritik an Biden aus einem weißen Müllwagen heraus, in den er nach seiner Ankunft in Green Bay stieg.

"Joe Biden sollte sich schämen, wenn er überhaupt weiß, was er da tut. Und sie (Harris) sollte sich schämen, weil sie ihn das nicht tun lassen sollte. Sie ist die Vizepräsidentin, aber ich nehme an, sie handelt als Präsidentin. Sie hätte das niemals zulassen dürfen", erklärte Trump und fügte hinzu: "Ich hoffe, dieser Müllwagen hat Ihnen gefallen".

Beide Kandidaten machten zuvor einen Wahlkampf-Stopp in North Carolina. Kamala Harris reiste auch nach Harrisburg in Pennsylvania, wo sie die Wähler aufforderte, ihre Stimme frühzeitig abzugeben.

Für die US-Präsidentschaftswahl 2024 gelten sieben Staaten als Swing States: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin.