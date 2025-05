Nach Trump-Sieg: Blinken reist für "dringende Gespräche" nach Brüssel

WERBUNG

Im Schatten der bevorstehenden Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus ist US-Außenminister Antony Blinken zu dringlichen Gesprächen mit EU- und NATO-Vertretern über die Ukraine nach Europa gereist.

Am Mittwoch werden in Brüssel Gespräche darüber geführt, wie die Unterstützung für die Ukraine verstärkt werden kann, in Erwartung eines Wechsels in der US-Außenpolitik nach der Machtübergabe an den designierten Präsidenten Trump.

Trump hat bereits angedeutet, dass er die US-Militärhilfe für die Ukraine nach seinem Amtsantritt im Rahmen eines allgemeinen außenpolitischen "America first"-Ansatzes einschränken will.

Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im September die USA besuchte, um für seinen "Siegesplan" zu werben, bezeichnete Trump das Land als "demoliert".

Er argumentierte, die Ukraine hätte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor dessen Einmarsch Zugeständnisse machen sollen. Er wiederholte seine Aussagen, er werde den Krieg Russlands gegen die Ukraine beenden.

Trump hat sich nicht näher dazu geäußert, wie seine Pläne zur Beendigung des Krieges aussehen würden.

Während seiner ersten Amtszeit verkaufte Trump der Ukraine Javelin-Panzerabwehrraketen, deren Lieferung die vorherige Obama-Regierung verweigert hatte und die für die anfängliche Fähigkeit Kiews, die russische Invasion im Jahr 2022 abzuwehren, entscheidend waren.

Dennoch hat sich der designierte Präsident nicht eindeutig zu seiner konkreten Position in Bezug auf den Krieg geäußert. In der einzigen Präsidentschaftsdebatte gegen seine Gegenkandidatin Kamala Harris behauptete Trump, er wolle den Krieg beenden, weigerte sich aber, Fragen dazu zu beantworten, wie er zu seiner Beendigung beitragen wolle.

Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ist Amerika derzeit der größte Lieferant von Militärhilfe für die Ukraine, mit Beiträgen in Höhe von 84,7 Milliarden Euro zwischen 2022 und 2024.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat seine Unterstützung für die Ukraine nicht aufgegeben, auch wenn er den "Siegesplan" des ukrainischen Präsidenten nicht uneingeschränkt befürwortet.

Die USA befinden sich derzeit in einer sogenannten "lame-duck session", die zwischen dem Wahltag und dem Ende der zweijährigen Legislaturperiode des Kongresses liegt.

Während die Republikaner darauf warten, im nächsten Jahr die volle Kontrolle über das Weiße Haus zu erlangen, versuchen die Demokraten, so viele ihrer Prioritäten wie möglich umzusetzen, solange sie die Mehrheit im Senat haben.

Wie Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan kürzlich in einem Interview sagte, "wird Präsident Biden in den nächsten 70 Tagen die Gelegenheit haben, dem Kongress und der künftigen Regierung klarzumachen, dass sich die Vereinigten Staaten nicht aus der Ukraine zurückziehen sollten, dass ein Rückzug aus der Ukraine mehr Instabilität in Europa bedeutet."