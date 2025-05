WERBUNG

Am fünften Tag der COP29 fand ein hochrangiges Panel zum Thema Klima und Frieden statt. Im Mittelpunkt stand allerdings die Debatte über die Notwendigkeit einer Reform der COP-Konferenz.

In einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief erklärten mehr als 20 Experten, darunter der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, die ehemalige irische Präsidentin Mary Robinson und die frühere UN-Klimachefin Christiana Figueres, dass der COP-Prozess trotz seiner Errungenschaften überarbeitet werden muss.

In dem Schreiben werden sieben wichtige Reformen gefordert, darunter eine solide Verfolgung der Klimafinanzierung, die Einbeziehung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, kleinere, häufigere Treffen und strengen Zulassungskriterien für Gastgeberländer.

Zum Abschluss der ersten COP-Woche haben wir von Euronews den designierten COP29-Präsidenten Mukhtar Babayew gefragt, wie er den bisherigen Verlauf der Gespräche beurteilt.

"Ich denke, es ist wirklich ein sehr guter Start für die COP29", sagte er. "Nicht nur 6.4 [Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens über Kohlenstoffmärkte], sondern auch die am ersten Tag angenommene Agenda. 6.4 gibt uns zusätzliche Motivation, alle anderen Verpflichtungen oder Diskussionspunkte zu erfüllen."

Fortschritte bei der Klimafinanzierung, aber "es ist kompliziert"

Babayew fügte hinzu, dass sich die Gespräche auf das neue kollektive quantifizierte Ziel (NCQG) konzentrierten, das das frühere, 2009 festgelegte Ziel von 100 Milliarden Dollar pro Jahr für dieKlimafinanzierung ersetzen wird. Im Rahmen des Pariser Abkommens einigten sich die Regierungen darauf, bis 2025 ein neues Ziel für die Klimafinanzierung festzulegen.

"Wir haben hier viele Treffen, und die Diskussionen sind jetzt wirklich sehr heiß", sagte Babayew. Es gebe Fortschritte bei der Vereinbarung über das neue Klimafinanzierungsziel, aber es sei "kompliziert".

"Wir haben bereits positive Signale von den internationalen Finanzinstituten erhalten, ihre Beiträge für die nächsten zwei Jahre zu erhöhen. Und ich denke, das ist ein gutes Signal."

Babayew sagte weiter: "Wir verstehen, dass es wichtig war, den Parteien die positive Botschaft zu übermitteln, dass wirklich alle Kräfte gebündelt sind, um diesen Abschluss in Baku zu erreichen. Aber es ist wirklich kompliziert, und wir versuchen immer noch, mit den Parteien zu sprechen, um diesen Prozess zu steuern."

Alle Augen sind auf das gerichtet, was in den kommenden Tagen geschehen wird. Die kommende Woche wird entscheidend dafür sein, wie viel diese COP erreichen wird und wie stark sich alle beteiligten Parteien für die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens einsetzen.