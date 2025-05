COP29: Al Gore ruft zur Reform des UN-Klimagipfels auf

WERBUNG

"Ich denke, der Prozess sollte reformiert werden", sagt Al Gore über den COP-Klimagipfel in der in einem Exklusivinterview mit Euronews in Baku. "Ich denke, es ist absurd, dass zum Beispiel der CEO eines der schmutzigsten Ölkonzerne der Welt als Präsident der COP fungiert", sagt er in Bezug auf den Klimagipfel 2023 in Dubai.

"Das ist ein direkter Interessenkonflikt", fährt er fort und argumentiert, dass das Problem auch in diesem Jahr mit der Übernahme der COP-Präsidentschaft durch Aserbaidschan fortbesteht. "Obwohl der Präsident dieser COP nicht der Chef der Ölindustrie ist, ist er sehr stark mit der Abhängigkeit dieses Landes von fossilen Brennstoffen verbunden", sagt Al Gore. "Neunzig Prozent der Zahlungsbilanz des Landes stammen aus dem Verkauf von Öl und Gas."

Mukhtar Babayev, der 2018 zum aserbaidschanischen Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen ernannt wurde, nachdem er 20 Jahre lang bei der staatlichen Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan (Socar) gearbeitet hatte, wurde im Januar zum Vorsitzenden der diesjährigen COP ernannt.

Russlands Veto führte zum Austragungsort Aserbaidschan

Al Gore wies darauf hin, dass Russland sein Veto gegen ein EU-Land als Austragungsort der COP29 eingelegt hatte. Es war auch die treibende Kraft hinter der Wahl Aserbaidschans als Austragungsort. Das Kaukasusland gehört zu der breit definierten osteuropäischen Region, die in diesem Jahr für den Vorsitz vorgesehen war.

"Als die lauteste Stimme in dieser Region der Welt ... war es wirklich Russland, das diese Wahl getroffen hat", sagt Al Gore, dessen Klimaaktivismus dazu führte, dass er 2007 den Friedensnobelpreis mit dem zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen der UN teilte.

Gore sprach mit Euronews kurz vor einer Veranstaltung mit dem Climate Reality Project, das er 2006 gegründet hat und dem er immer noch vorsitzt.

"Eine der Reformen, die ich vorgeschlagen habe, besteht darin, dem [UN-]Generalsekretär ein Mitspracherecht zu geben, wer die COPs ausrichtet, und es nicht einfach Stimmen wie der von Wladimir Putin zu überlassen, zu bestimmen, wer den Zuschlag erhält, und die Petrostaten des Nahen Ostens entscheiden zu lassen", sagt Al Gore.

Nur technologische Lösungen reichen nicht aus

Der ehemalige US-Vizepräsident, der von 1993 bis 2001 an der Seite von Präsident Bill Clinton amtierte, warnt auch davor, sich auf technologische Lösungen zur Bewältigung der Klimakrise zu verlassen. Die globalen Durchschnittstemperaturen steuern schon jetzt stetig auf eine Erwärmung von 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum 20. Jahrhundert zu.

Al Gore kritisiert dabei die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS), bei der in der Regel CO2 in den Untergrund oder unter den Meeresboden in erschöpfte Gasfelder gepumpt wird - eine Technologie, die sowohl in den USA als auch in Europa im Rahmen des Net Zero Industry Act der EU gefördert wird.

"Sie haben sich als völlig lächerlich und unwirksam erwiesen", so Gore. "Natürlich wollen die Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, so tun, als sei das die Lösung - alles andere als die Verringerung der Menge an fossilen Brennstoffen, die verbrannt werden, oder die Reduzierung ihrer Märkte."

Mit Blick auf den COP29-Gipfel, der von diplomatischen Geplänkeln und Kritik an der starken Präsenz von Öl- und Gaslobbyisten umgeben ist, macht Al Gore deutlich, welche Ergebnisse im Bereich der Klimafinanzierung - dem Schwerpunkt der diesjährigen Verhandlungen - erforderlich sind.

"Wenn man sich die bisherige Finanzierung der sauberen Energierevolution anschaut, stammen 85 Prozent der Mittel aus dem privaten Sektor", sagt Al Gore.

"Das eigentliche Problem besteht darin, dass die Entwicklungsländer, die nicht in der Lage waren, sich zu beteiligen, so hohe Zinssätze zahlen müssen, dass sie vom Zugang zu privatem Kapital von Investoren aus der ganzen Welt abgeschnitten sind."

Das Gipfeltreffen in Baku soll bis zum 22. November dauern, und man hofft, dass sich die fast 200 teilnehmenden Länder bis dahin auf ein "neues kollektives quantifiziertes Ziel" für die Finanzierung der Energiewende und der Klimaanpassung in den Entwicklungsländern einigen werden.