Major Coffey rechnete nicht damit, dass die Raketen, die den massiven Angriff des Iran auf Israel abwehren sollten, zur Neige gehen würden. Im Gespräch mit CNN sagte der Kampfpilot: "Man hat das Gefühl, dass man immer näher an den Boden herankommt, das Risiko war zu groß."

Letztendlich fingen die US-Streitkräfte in der Luft und auf See in dieser Nacht im April 70 Drohnen und drei ballistische Raketen ab.

US-Kampfpiloten waren erschöpft

F-15-Kampfpiloten, Waffenoffiziere und Bodenpersonal, die an der Operation teilnahmen und mit CNN sprachen, sagten jedoch, dass sie sich zeitweise erschöpft fühlten, als sie den iranischen Angriff abwehrten, der für die US-Luftwaffe der erste wirkliche Test gegen einen langen, groß angelegten Drohnenangriff war.

Die Kampfflugzeuge waren in dieser Nacht stundenlang in der Luft.

Die Lage auf einem US-Militärstützpunkt im Nahen Osten war bereits chaotisch, da die Luftabwehr iranische Raketen und Drohnen über dem Boden abfeuerte und die Truppen zu den Bunkern eilten.

Das Personal der Luftwaffe bereitete sich auf den erwarteten iranischen Angriff vor, als Vergeltung für den israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien, bei dem mehrere iranische Mitarbeiter getötet wurden.

Oberstleutnant Kousi sagte gegenüber CNN: "Die Kampfpiloten hatten bis dahin nicht viel Zeit, um zu trainieren, denn Kampfdrohnen sind kostengünstig und stellen für den Feind ein geringes Risiko dar. "Sie können sie in großer Zahl einsetzen, und wir müssen sie bekämpfen, um die Zivilbevölkerung und unsere Verbündeten zu schützen.

Neue Art der Kriegsführung

Der Angriff veranschaulichte, wie das Militär mit einer neuen Generation der Kriegsführung umgehen muss, bei der millionenschwere Kampfjets gegen billige, sich langsam bewegende Angriffsdrohnen antreten, die hochentwickelten Radarsystemen leicht ausweichen können.

Zu diesen Herausforderungen kommt hinzu, dass die wirksamsten Waffen für Kampfflugzeuge schnell zur Neige gehen. Sagt Oberstleutnant Culver: "In dieser Nacht bestand die Aufgabe darin, die Drohnen mit allen uns zur Verfügung stehenden Waffen abzuschießen, um unseren Verbündeten zu schützen. "Uns gingen die Raketen sehr schnell aus, vielleicht innerhalb von 20 Minuten.

Als sie uns ausgingen, war die nächste Aufgabe noch schwieriger: Die Landung auf der US-Militärbasis, wo iranische Raketen und Drohnen, die von Luftabwehrsystemen abgefangen wurden, explodierten. Den Truppen am Boden wurde geraten, Schutzräume aufzusuchen, doch viele taten dies nicht und konzentrierten sich darauf, die Flugzeuge wieder in die Luft zu bringen, um den Kampf fortzusetzen", so die US-Streitkräfte.