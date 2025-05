Die schlimmsten Hot-Mic-Momente europäischer Politiker

WERBUNG

In dieser Woche wurde der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem G20-Gipfel in Brasilien in einem heiklen Moment am Mikrofon ertappt, als seine Kommentare über die Führung Haitis Empörung auslösten.

Am Rande des Gipfels wurde Macron auf einem Video festgehalten, in dem er Mitglieder des haitianischen Übergangsrates als "totale Idioten" bezeichnete, weil sie den Premierminister des umkämpften Landes entlassen hatten.

Die Äußerungen haben in der ehemaligen französischen Kolonie zu einer politischen Gegenreaktion geführt, und das haitianische Außenministerium hat den französischen Botschafter wegen Macrons "inakzeptabler Bemerkungen" einbestellt.

Macron ist nicht der einzige Staatschef, der mit kontroversen Kommentaren erwischt wurde, als er dachte, er sei aus dem Verkehr gezogen. Hier sind einige der denkwürdigsten Fauxpas am heißen Mikrofon.

1. Sarkozy nennt Netanjahu einen "Lügner"

Im Jahr 2011 wurde ein vermeintlich privates Gespräch zwischen dem damaligen französischen Regierungschef Nicolas Sarkozy und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Barack Obama, in dem sich die beiden über den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu beschwerten, von Journalisten mitgehört und weltweit berichtet.

"Ich kann ihn nicht mehr ertragen, er ist ein Lügner", hörte man Sarkozy auf dem G20-Gipfel in Frankreich sagen.

Obama erwiderte: "Sie mögen ihn satt haben, aber ich muss mich jeden Tag mit ihm auseinandersetzen."

Israelische Medien übertrugen den Vorfall, der die drei Staatsoberhäupter in Verlegenheit brachte, da sie damals gemeinsam Druck auf den Iran wegen dessen Atomprogramm ausübten.

2. Merkel beschwert sich bei Zuckerberg

Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde 2015 dabei ertappt, wie sie sich bei Facebook-Chef Mark Zuckerberg über einwanderungsfeindliche Beiträge in dem sozialen Netzwerk beschwerte.

Während eines Mittagessens bei den Vereinten Nationen wurde sie belauscht, wie sie Zuckerberg auf Facebook-Posts über syrische Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ansprach.

Zuckerberg sagte: "Wir müssen mehr tun", um die Beiträge einzudämmen, woraufhin Merkel fragte: "Arbeiten Sie daran?", bevor der Rest des Gesprächs unterbrochen wurde.

Das Gespräch fand zu einem Zeitpunkt statt, als Merkels Regierung beschloss, Tausende von syrischen Flüchtlingen, die in Europa angekommen waren, zu beherbergen - eine Politik, die innenpolitische Gegenreaktionen auslöste.

Angela Merkel spricht mit Google-Chef Eric Schmidt, rechts, und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, zweiter von rechts, während eines Treffens der G8-Staats- und Regierungschefs PHILIPPE WOJAZER/AP2011

3. Berlusconi schwärmt von Putin

Der ehemalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi wurde heftig kritisiert, nachdem 2022 eine Tonaufnahme von ihm aufgetaucht war, in der er von seiner Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin schwärmte.

"Ich habe mich ein wenig mit Präsident Putin angefreundet, in dem Sinne, dass Putin mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen sehr netten Brief geschickt hat. Ich habe ihm daraufhin Flaschen Lambrusco und einen sehr netten Brief geschickt", soll Berlusconi gesagt haben.

Die von ihm gegründete politische Partei Forza Italia veröffentlichte umgehend eine Erklärung, in der es hieß, Berlusconis Haltung zur Ukraine stehe "im Einklang mit der Europas und der Vereinigten Staaten", wie lokale Medien berichteten.

4. EZB-Beamter nennt Harris "unsichtbar"

Obwohl sie keine Regierungschefin ist, machte eine hochrangige Beamtin der Europäischen Zentralbank (EZB) Schlagzeilen, nachdem eine Aufnahme aufgetaucht war, auf der sie die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei einer Podiumsveranstaltung Anfang 2024 als "hoffnungslos" und "unsichtbar" bezeichnete.

"Sie hätten von Anfang an einen anderen Kandidaten als Kamala Harris aufstellen sollen", sagte Isabel Schnabel. "Sie würde niemals eine Wahl gewinnen."

Ihre Äußerungen wurden bekannt, als Harris zur voraussichtlichen Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei wurde, nachdem sich US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen zurückgezogen hatte.

Die EZB bemühte sich rasch um Schadensbegrenzung und erklärte in einer Erklärung, die Äußerungen seien "irreführend" gewesen, und betonte, Schnabel kommentiere "in der Öffentlichkeit keine politischen Ereignisse".

5. Macron lacht mit Trudeau und Johnson über Trump

Im Jahr 2019 wurde Macron in einem weiteren Hot-Mic-Moment erwischt, als ein Video gefilmt wurde, das ihn, den kanadischen Premierminister Justin Trudeau und den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson zeigt, wie sie bei der Eröffnung eines NATO-Gipfels in London gemeinsam über Donald Trump lachen.

Boris Johnson spricht mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, links, und dem italienischen Premierminister Giuseppe Conte während eines Empfangs. Yui Mok/AP

In den Aufnahmen fragt Johnson Macron: "Sind Sie deshalb zu spät gekommen?", bevor Trudeau antwortet: "Er hat sich verspätet, weil er eine 40-minütige Pressekonferenz von oben abhält".

Die Kommentare wurden weithin als Anspielung auf den damaligen US-Präsidenten Trump verstanden, der für seine langatmigen Pressekonferenzen bekannt ist.

Trump war Berichten zufolge so wütend über die Kommentare, dass er seine Teilnahme am Gipfel abbrach und Trudeau später als "doppelzüngig" bezeichnete, als er auf die Äußerungen angesprochen wurde.