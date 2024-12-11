WERBUNG

Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, hat die USA und Israel beschuldigt, für den Zusammenbruch der syrischen Regierung verantwortlich zu sein.

"Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass das, was in Syrien geschehen ist, das Ergebnis eines gemeinsamen amerikanischen und zionistischen Plans ist", sagte Chamenei am Mittwoch im staatlichen Fernsehen. "Wir haben Beweise, und diese Beweise lassen keinen Raum für Zweifel."

In seiner Ansprache sagte Chamenei auch, ein Nachbarland sei in dem Sturz involviert gewesen, sagte aber nicht, welches Land er meinte: "Ein Nachbarstaat Syriens hat in dieser Angelegenheit eine klare Rolle gespielt und tut dies auch weiterhin. Jeder kann das sehen."

Der rasche Sturz der Regierung von Baschar al-Assad erfolgte nachdem eine überraschende Rebellenoffensive Ende November in ganz Syrien begann. Die Oppositionskräfte eroberten schnell einige wichtige Großstädte, darunter Aleppo, Hama, Homs und schließlich die Hauptstadt Damaskus. Bei ihrem Vorstoß kam den Rebellengruppen wenig Widerstand entgegen.

Am 8. Dezember strahlte das syrische Staatsfernsehen eine Videobotschaft aus, in der eine Gruppe von Männern verkündete, dass al-Assad gestürzt und alle Gefangenen freigelassen worden seien.

Russische Beamte und iranische Staatsmedien bestätigten, dass al-Assad Syrien verlassen hatte. Russische Nachrichtenagenturen berichteten kurz darauf, dass er und seine Familie in Moskau eingetroffen seien und Asyl erhalten hätten.

Mehr als ein Jahrzehnt des Konflikts

Der brutale Konflikt in Syrien begann 2011 als regierungsfeindliche Proteste brutal niedergeschlagen wurden. Der darauf folgende Bürgerkrieg forderte fast eine halbe Million Menschenleben und vertrieb die Hälfte der ursprünglichen 23 Millionen Einwohner Syriens.

Mit der Unterstützung seiner Verbündeten Iran und Russland gewann al-Assad nach und nach die Kontrolle über weite Teile des Landes zurück. Die Oppositionsgruppen blieben eher im Nordwesten des Landes.

Ende November starteten die Oppositionskräfte unter Führung der dschihadistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) jedoch eine groß angelegte Offensive. Das Assad-Regime konnte sich kaum wehren, da die traditionellen Verbündeten in andere Konflikte verwickelt sind. So Russland in den Krieg gegen die Ukraine und der Iran mit Israel.

Syriens Ministerpräsident Mohammad Ghazi al-Dschalali hat angekündigt, dass die neue Regierung bereit ist, einer von der Opposition geführten Regierung "die Hand zu reichen".