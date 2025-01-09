WERBUNG

Das libanesische Parlament hat den Armeechef Joseph Aoun zum Präsidenten gewählt und damit eine zweijährige Blockade überwunden. Die Wahl Aouns erfolgte, nachdem das Parlament am Donnerstag zwei Wahlgänge zur Wahl des Präsidenten des Landes abgehalten hatte.

Im ersten Wahlgang erhielt der libanesische Armeechef Aoun 71 von 128 Stimmen und verfehlte damit die für einen eindeutigen Sieg erforderliche Zweidrittelmehrheit. Von den übrigen Abgeordneten gaben 37 leere Stimmzettel ab, und 14 stimmten für "Souveränität und Verfassung".

Die Abstimmung, bei der alle 128 Mitglieder der Legislative anwesend waren, fand inmitten chaotischer Szenen zu Beginn der Sitzung statt, bei denen sich die Abgeordneten gegenseitig anschrieen.

Aoun galt als der bevorzugte Kandidat der wichtigsten Verbündeten des Libanon, der Vereinigten Staaten und Saudi-Arabiens, deren Unterstützung für den Wiederaufbau des Libanon nach einem 14-monatigen Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah von entscheidender Bedeutung ist.

Der von der Hisbollah unterstützte Suleiman Frangieh, der Führer einer kleinen christlichen Partei im Nordlibanon mit engen Beziehungen zum ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, gab am Mittwoch bekannt, dass er sich aus dem Rennen zurückgezogen und Aoun unterstützt habe, womit der Weg für den Armeechef offenbar frei wurde.

12 gescheiterte Versuche

Die Parlamentswahlen waren die ersten seit Juni 2023 und die 13. seit dem Ende der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Michel Aoun am 31. Oktober 2022.

Oktober 2022 endete. Während 12 frühere Versuche, einen Nachfolger für den ehemaligen Präsidenten zu wählen, gescheitert sind, gab es am Mittwoch deutliche Anzeichen dafür, dass die Abstimmung am Donnerstag endlich zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes führen könnte.

Zu den weiteren Kandidaten bei der Wahl gehörten Dschihad Azour, ein ehemaliger Finanzminister, der jetzt Direktor der Abteilung für den Nahen Osten und Zentralasien beim Internationalen Währungsfonds ist, und Elias al-Baysari, der amtierende Leiter der libanesischen Behörde für allgemeine Sicherheit.

Da Libanon sowohl aus politischen als auch aus verfahrenstechnischen Gründen immer wieder in eine Sackgasse gerät, hat das fragile konfessionelle System der Machtteilung im Libanon bereits mehrere längere Vakanzen des Präsidenten erlebt, wobei die längste fast zweieinhalb Jahre zwischen Mai 2014 und Oktober 2016 andauerte. Sie endete, als der ehemalige Präsident Michel Aoun gewählt wurde.

Als amtierender Befehlshaber der Armee war es Joseph Aoun technisch gesehen verwehrt, Präsident zu werden, aber das Verbot war bereits zweimal aufgehoben worden und musste nun erneut aufgehoben werden.

Im Libanon wird das Staatsoberhaupt im ersten Wahlgang mit einer Zweidrittelmehrheit des 128-köpfigen Parlaments oder in einem weiteren Wahlgang mit einfacher Mehrheit gewählt. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Probleme bei seiner Wahl benötigte Aoun jedoch auch im zweiten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit.

Der geschäftsführende Ministerpräsident des Libanon, Nadschib Mikati, zeigte sich am Mittwoch optimistisch, dass die Abstimmung erfolgreich verlaufen wird. Seine Regierung, die den Libanon seit zwei Jahren regiert, hat nur eingeschränkte Befugnisse, da sie nicht von einem amtierenden Präsidenten ernannt wurde.

Joseph Aoun, der neue libanesische Präsident, steht jetzt vor einer gewaltigen Aufgabe.

Neben der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, das den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah beendete, und der Beschaffung von Mitteln für den Wiederaufbau muss die Regierung auch die angeschlagene Wirtschaft und die Energieinfrastruktur wieder in Gang bringen.

Beirut befindet sich seit sechs Jahren in einer Wirtschafts- und Finanzkrise, die die Währung des Landes dezimiert und die Ersparnisse vieler Libanesen vernichtet hat.

Im Jahr 2022 erzielte die Führung des Landes eine vorläufige Einigung mit dem IWF über ein Rettungspaket, machte jedoch nur begrenzte Fortschritte bei den Reformen, die für den Abschluss der Vereinbarung erforderlich sind.