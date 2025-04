WERBUNG

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat die Opposition beschuldigt, einen "Staatsstreich" organisieren zu wollen. Unterdessen eskalierten die Demonstrationen gegen seine angebliche Pro-Moskau-Haltung weiter. Es wurde ein Misstrauensvotum im Parlament gefordert.

In seiner Rede vor dem slowakischen Parlament wies Fico auch Behauptungen über eine angebliche Änderung der außenpolitischen Ausrichtung des Landes zurück und bekräftigte die Mitgliedschaft in der EU und der NATO.

Fico erklärte zwar, dass seine Regierung keine Maßnahmen in Bezug auf das verfassungsmäßige Versammlungs- und Organisationsrecht ergreifen werde, sagte aber, dass es eine Struktur gebe, die Proteste zur Eskalation der Spannungen missbrauchen wolle.

"Wir sehen eine Struktur, die diese Versammlungen und diese Kundgebungen in erster Linie für eine mögliche Auseinandersetzung mit den Sicherheitskräften des Staates ausnutzen will", sagte er. "Es gibt sogar Schritte, die darauf abzielen, die Fähigkeit der Regierung der Slowakischen Republik zu unterbrechen, ihre Arbeit zu tun."

"Es ist ein Versuch, einen typischen Putsch in der Slowakei zu organisieren, damit die Regierung stürzt und diejenigen an die Macht kommen, die nicht durch demokratische Parlamentswahlen an die Macht kommen können."

In letzter Zeit wurde Fico von seinen Gegnern beschuldigt, er wolle das Land aus der EU herausziehen.

Am Dienstag überlebte er den Versuch der Opposition, dem slowakischen Parlament das Misstrauen auszusprechen, nachdem seine Gegner die Debatte aus Protest gegen den Versuch, die Sitzung teilweise nichtöffentlich abzuhalten, verlassen hatten.

Unruhen in der Slowakei wegen Ficos Beziehungen zu Moskau

Ficos Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem in der Slowakei weiterhin Proteste wegen seiner Beziehungen zu Russland ausbrechen. Die Demonstrationen begannen im vergangenen Dezember, nachdem er zu einem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist war.

Fico hat auch damit gedroht, die Finanzhilfe für mehr als 130.000 ukrainische Flüchtlinge, die in der Slowakei leben, zu kürzen, nachdem Kyjiw beschlossen hatte, die Lieferung von russischem Gas durch sein Gebiet in die Slowakei zu stoppen.

Demonstration unter dem Motto "Die Slowakei ist Europa", 10. Januar 2025. Jaroslav Novak/Tlacova agentura SR

Fico hat sich kritisch gegenüber der NATO und der EU geäußert und vorgeschlagen, dass Brüssel sein Mehrheitswahlrecht auf weitere Bereiche ausdehnen und die Befugnisse der nationalen Vetos einschränken sollte.

Er kehrte im vergangenen Jahr an die Macht zurück, nachdem seine Smer-Partei die Parlamentswahlen mit einem populistischen Programm gewonnen hatte. In dem hieß es unter anderem, dass jegliche Hilfe für die Ukraine eingestellt werden sollen.

Während seiner Amtszeit hat er geschworen, Kyjiw den Beitritt zur NATO zu verwehren und die EU-Sanktionen gegen Russland zu verwerfen.