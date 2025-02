Ficos Ansichten über Russland unterscheiden sich weitgehend vom europäischen Mainstream. Er beendete die Militärhilfe der Slowakei für die Ukraine, kritisierte die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland und versprach, den NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern.

In zahlreichen Städten und Gemeinden in der Slowakei haben Menschen gegen die ihrer Meinung nach prorussische Politik von Ministerpräsident Robert Fico protestiert.

Die jüngste Welle regierungsfeindlicher Kundgebungen wurde durchFicos jüngste Reise nach Moskau zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin angeheizt.

Anti-Regierungs-Protest auf dem Freiheitsplatz in Bratislava, 7. Februar 2025 AP Photo

Ficos jüngste Äußerungen, dass die außenpolitische Ausrichtung der Slowakei einen Austritt aus der Europäischen Union und der NATO beinhalten könnte, trugen zur Verärgerung der Demonstranten bei.

"Die Slowakei ist Europa", skandierten die Demonstranten in Bratislava.

"Ich bin zu diesem Protest gekommen, um meine Ablehnung gegenüber der Politik und den Maßnahmen unserer Regierung zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube nicht, dass die Regierung ein Mandat für das hat, was sie tut. Deshalb bin ich hier", sagte Marcela Slimakova.

Diesmal demonstrierten Slowaken in 41 Orten, vor zwei Wochen waren es erst 28.

Nach Angaben der Organisatoren fanden auch in 13 Städten im Ausland Kundgebungen statt.

"Ich persönlich glaube nicht, dass die Proteste etwas ändern werden, aber zumindest bringen sie die Menschen zusammen, um bei den Wahlen etwas zu bewirken", sagte Matej Děbnar, einer der Demonstranten bei der Kundgebung in Bratislava.

Die Proteste vom Freitag waren die größten seit den großen Straßenkundgebungen im Jahr 2018, die durch die Ermordung eines Investigativreporters und seiner Verlobten ausgelöst wurden.

Die darauf folgende politische Krise führte zum Sturz von Ficos vorheriger Regierung.

Fico, der im Mai 2024 ein Attentat überlebte, polarisiert mit seiner Politik. Er wirft Gegnern vor, mit Ausländern in Kontakt zu stehen, die die jüngsten regierungsfeindlichen Proteste in Georgien organisiert hatten, und beschuldigt sie auf einen Staatsstreich in der Slowakei hinarbeiten.

Dafür gibt es keine Belege. Die Organisation Frieden für die Ukraine weist die Vorwürfe zurück.

Anti-Regierungs-Protest auf dem Freiheitsplatz in Bratislava, 7. Februar 2025

Seine linkspopulistische Partei Smer (Richtung) hatte die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr mit einem russland- und amerikafeindlichen Programm gewonnen.

Seit seinem Amtsantritt hat er die slowakische Militärhilfe für die Ukraine eingestellt, die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland kritisiert und versprochen, die Ukraine am Beitritt zur NATO zu hindern.

Außerdem erklärte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Feind, nachdem Kiew die russischen Gaslieferungen an die Slowakei und andere europäische Länder gestoppt hatte.