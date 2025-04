WERBUNG

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die westlichen Verbündeten der Ukraine aufgefordert, ihre Unterstützung zu verstärken. Außerdem bekräftigte er die Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump nach höheren Verteidigungsausgaben.

Dieser hatte zuvor gefordert, dass die NATO-Mitgliedsländer ihren Verteidigungshaushalt von 2% auf 5% ihres Bruttoinlandproduktes erhöhen sollten.

Bei einer Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte Rutte, Europas Verteidigungshaushalt liege im Durchschnitt bei 2%, und fügte hinzu, dass "es viel mehr sein" müsse.

"Ich denke, Donald Trump hat Recht damit, dass wir nicht genug ausgeben", so der NATO-Chef.

Rutte warnte auch, dass ein russischer Sieg über die Ukraine die Abschreckungskraft des Bündnisses beschädigen und die Verteidigungskosten in die Billionenhöhe treiben könne.

"Wenn die Ukraine verliert, wird die Wiederherstellung der Abschreckung für den Rest der NATO einen viel, viel höheren Preis haben als den, den wir im Moment für die Erhöhung unserer Ausgaben und die Steigerung unserer Industrieproduktion in Betracht ziehen", sagte Rutte.

Am Rande des Weltwirtschaftsforums erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass mindestens 200.000 Soldaten erforderlich seien, um die Sicherheit der Ukraine im Falle eines Waffenstillstands mit Russland zu gewährleisten.

Trump, der am Montag sein Amt antrat, versprach, den Krieg in der Ukraine zu beenden - ein Versprechen, das er bereits im Wahlkampf gegeben hatte. Am Mittwoch drohte er dem Kreml mit Sanktionen, sollte es nicht bald zu einer Einigung kommen, ohne jedoch seine Pläne für ein Ende des Krieges genauer zu erläutern.

In Europa wächst die Sorge, dass Trump den Krieg zu Bedingungen beenden könnte, die für die Ukraine ungünstig wären.

"Wenn wir ein schlechtes Abkommen bekommen, würde das nur bedeuten, dass sich der russische Präsident mit den Staats- und Regierungschefs von Nordkorea, Iran und China abklatscht, und das können wir nicht akzeptieren. Das wäre geopolitisch ein großer, großer Fehler", sagte Rutte.