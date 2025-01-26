Gazastreifen: Trump schlägt Umsiedlung von Palästinensern vor

US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, er würde es gerne sehen, wenn Jordanien, Ägypten und andere arabische Staaten die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge, die sie aus dem Gazastreifen aufnehmen, erhöhen würden. Damit würde ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr in das Gebiet zurückkehren, das vom Krieg zerrüttet ist - und eine "reine Weste" wäre geschaffen.

Während einer 20-minütigen Frage-und-Antwort-Runde mit Reportern an Bord der Air Force One am Samstag sagte Trump auch, dass er den Stopp seines Vorgängers für die Entsendung von 2.000-Pfund-Bomben nach Israel aufgehoben hat.

Damit wollte die Biden-Regierung die Zahl der zivilen Opfer während des Krieges Israels mit der Hamas im Gazastreifen verringern. Der Krieg ist derzeit durch eine Waffenruhe unterbrochen, kann aber jederzeit wieder entflammen.

"Wir haben sie heute freigegeben", sagte Trump über die Bomben. "Sie haben schon lange auf sie gewartet". Auf die Frage, warum er das Verbot für diese Bomben aufgehoben hat, antwortete Trump: "Weil sie sie gekauft haben."

Trump hat seine politische Karriere auch mit einer klaren pro-israelischen Haltung aufgebaut. Zu seiner größeren Vision für den Gaza-Streifen sagte Trump, er habe kurz zuvor mit König Abdullah II. von Jordanien telefoniert und werde am Sonntag auch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sissi sprechen.

"Ich möchte, dass Ägypten die Menschen aufnimmt", sagte Trump. "Es geht um wahrscheinlich anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen die ganze Sache einfach aus dem Weg und sagen: 'Wisst ihr, es ist vorbei."

Trump sagte, er habe Jordanien für die erfolgreiche Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge gelobt und dem König gesagt: "Ich würde mich freuen, wenn Sie noch mehr aufnehmen würden, denn ich sehe mir gerade den gesamten Gazastreifen an, und es ist ein Chaos. Es ist ein echtes Chaos."

Eine solch drastische Umsiedlung der Menschen würde der palästinensischen Identität und der tiefen Verbundenheit mit dem Gazastreifen widersprechen. Trump sagte, dass der Teil der Welt, zu dem der Gazastreifen gehört, im Laufe der Jahrhunderte "viele, viele Konflikte" erlebt habe. Er sagte, die Umsiedlung könne vorübergehend oder langfristig sein.

"Es muss etwas geschehen", sagte Trump. "Aber im Moment ist es buchstäblich ein Abrissgelände. Fast alles ist zerstört, und die Menschen sterben dort". Er fügte hinzu: "Deshalb würde ich lieber mit einigen der arabischen Nationen zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie vielleicht zur Abwechslung in Frieden leben können."

Palästinenser nach dem Waffenstillstandsabkommen in Gaza-Stadt zwischen den Trümmern zerstörter Häuser, Freitag, 24. Januar 2025 Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Aus dem Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu war keine unmittelbare Stellungnahme zu erhalten.

Trump hat in der Vergangenheit bereits unkonventionelle Ansichten über die Zukunft des Gazastreifens geäußert. Nach seiner Amtseinführung am Montag sagte er, dass der Gazastreifen "wirklich auf eine andere Art und Weise wiederaufgebaut werden muss".

Der neue Präsident fügte dann hinzu: "Gaza ist interessant. Es ist eine phänomenale Lage, direkt am Meer. Das beste Wetter, wissen Sie, alles ist gut. Man könnte einige schöne Dinge damit anstellen, es ist sehr interessant."

Die Wiederaufnahme der Lieferung dieser Bomben ist ein weiterer Bruch mit dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden, der die Lieferung im Mai gestoppt hatte, um Israel davon abzuhalten, die südliche Gaza-Stadt Rafah anzugreifen. Einen Monat später übernahm Israel die Kontrolle über die Stadt, aber erst, nachdem die überwiegende Mehrheit der eine Million Zivilisten, die in Rafah gelebt oder Schutz gesucht hatten, geflohen war.

"Zivilisten wurden in Gaza durch diese Bomben und andere Angriffe auf Bevölkerungszentren getötet", sagte Biden im Mai gegenüber CNN. "Ich habe klargestellt, dass, wenn sie nach Rafah gehen... ich nicht die Waffen liefern werde, die in der Vergangenheit gegen Rafah, gegen die Städte, gegen dieses Problem eingesetzt wurden."

Trauernde neben den Leichen von Palästinensern, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden, Al-Aqsa Krankenhaus in Deir al-Balah, 15. Januar 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Biden hatte auch 1.700 500-Pfund-Bomben aufgehalten, die in der gleichen Lieferung nach Israel verpackt waren. Wochen später aber wurden diese Bomben geliefert.

Trumps Äußerung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem gerade die erste Phase des Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel gefeiert wird. Von der Hamas in Gaza festgehaltene Geiseln werden im Gegenzug für Hunderte von palästinensischen Gefangenen, die von Israel festgehalten werden, freigelassen. Die Verhandlungen über die schwierigere zweite Phase des Abkommens, die letztendlich die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln und eine dauerhafte Einstellung der Kämpfe zur Folge hätte, muss erst noch beginnen.

Die israelische Regierung hat damit gedroht, den Krieg gegen die Hamas - die am 7. Oktober 2023 einen massiven Angriff auf Israel gestartet hatte - wieder aufzunehmen, wenn die verbleibenden Geiseln nicht freigelassen werden.