Nur wenige Stunden nach dem heftigen Schlagabtausch im Weißen Haus zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der einen und US-Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance auf der anderen Seite haben die europäischen Staats- und Regierungschefs ihre volle Unterstützung für die Ukraine bekundet.

Die Welt hatte auf ein produktives Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Länder gehofft. Vor laufenden Kameras kam es jedoch zu einem hitzigen Streit, der in einem Wortgefecht im Oval Office des Weißen Hauses endete.

Trump beschimpfte Selenskyj mit den Worten: "Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg, und was Sie tun, ist sehr respektlos gegenüber dem Land, das Sie weit mehr unterstützt hat, als viele Leute meinen, dass es das hätte tun sollen."

Kurz nach den hitzigen und bisweilen wütenden Worten, die sich vor allem an Selenskyj richteten, äußerten sich Europas Spitzenpolitiker auf X, um ihre anhaltende bedingungslose Unterstützung für Selenskyj und die Ukraine zum Ausdruck zu bringen.

"Die Ukraine ist Europa! Wir stehen zur Ukraine", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. "Heute ist klar geworden, dass die freie Welt einen neuen Führer braucht. Es liegt an uns, den Europäern, diese Herausforderung anzunehmen", sagte sie.

"Ihre Würde ehrt die Tapferkeit des ukrainischen Volkes ... Sie sind nie allein, lieber Präsident Zelenskyy", schrieb die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.

Auch andere hochrangige Vertreter der Europäischen Union schlossen sich von der Leyens Posting an und bekräftigten damit die Unterstützung Brüssels.

Friedrich Merz, der wahrscheinlich der neue deutsche Bundeskanzler werden wird, schrieb: "Wir dürfen in diesem schrecklichen Krieg niemals Angreifer und Opfer verwechseln."

Unterdessen betonte der scheidende deutsche Regierungschef Olaf Scholz, niemand wolle den Frieden mehr als die Ukraine, und fügte hinzu, Kiew könne sich voll und ganz auf Berlin und Europa verlassen.

Viele andere europäische Staats- und Regierungschefs, darunter die von Frankreich, Großbritannien, Polen, Spanien, Irland, Island, Deutschland, Litauen, Moldawien und Schweden, bekundeten ebenfalls ihre Unterstützung.

Der französische Präsident Emmanuel Macron nahm kein Blatt vor den Mund und erklärte: "Es gibt einen Aggressor: Russland. Es gibt ein Opfer: Die Ukraine."

"Es war richtig, der Ukraine zu helfen und Russland vor drei Jahren mit Sanktionen zu belegen - und das sollten wir auch weiterhin tun."

Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte am Freitagabend in einer Erklärung aus der Downing Street 10, dass er "die Ukraine weiterhin uneingeschränkt unterstützt", während sein spanischer Amtskollege Pedro Sanchez auf X in drei Sprachen - Spanisch, Englisch und Ukrainisch - schrieb: "Ukraine, Europa steht zu Ihnen".

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hingegen wandte sich gegen die Unterstützung für die Ukraine und dankte Trump.

Kurz nach dem Treffen mit Selenskyj meldete sich Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social zu Wort und erklärte, dass das Geschäft mit den seltenen Mineralien vom Tisch sei.

"Ich habe festgestellt, dass Präsident Selenskyj nicht zum Frieden bereit ist, wenn Amerika involviert ist, weil er glaubt, dass unsere Beteiligung ihm einen großen Vorteil bei den Verhandlungen verschafft", sagte der US-Präsident.

"Ich will keinen Vorteil, ich will Frieden. Er hat die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem geschätzten Oval Office nicht respektiert. Er kann zurückkommen, wenn er zum Frieden bereit ist."

"Danke Amerika, danke für deine Unterstützung, danke für diesen Besuch. Danke an den Präsidenten, den Kongress und das amerikanische Volk", sagte der ukrainische Staatschef in einer Botschaft nach dem Treffen auf X am Freitag.

"Die Ukraine braucht einen gerechten und dauerhaften Frieden, und genau dafür arbeiten wir."