Trump kritisiert erneut Selenskyj: "Dieser Typ will keinen Frieden"

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für seine Aussage kritisiert, das Ende des russischen Krieges in der Ukraine sei noch "sehr, sehr weit entfernt".

"Das ist die schlimmste Aussage, die von Selenskyj hätte gemacht werden können, und Amerika wird sich das nicht mehr lange gefallen lassen", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Trump bekräftigte seine Überzeugung, dass der ukrainische Staatschef keinen Frieden wolle, solange die USA Kyjiw unterstützten. Er fügte hinzu, dass Europa "unumwunden erklärt hat, dass es die Aufgabe ohne die USA nicht bewältigen kann", was seiner Meinung nach "keine großartige Aussage im Sinne einer Machtdemonstration gegenüber Russland" ist.

Dies geschieht wenige Tage nach dem international im Fernsehen übertragenen Streit im Weißen Haus, bei dem Trump und Vizepräsident JD Vance den ukrainischen Staatschef beschimpften, er sei "respektlos" und nicht dankbar genug für die Unterstützung, die Kyjiw von Washington erhalten habe.

Trump warf Selenskyj auch vor, den Frieden abzulehnen. Nach dem Treffen im Oval Office deutete Trump einen möglichen Rückzug Washingtons aus Kiew an, bis die Ukraine zu einem Friedensabkommen bereit ist.

"Er muss sagen 'Ich will Frieden schließen'", antwortete Trump auf die Frage eines Reporters, was Selenskyj tun müsse, um die Gespräche mit den USA am Freitag wieder aufzunehmen.

Am Sonntag sagte Selenskyj , er glaube, dass der Streit keine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden Nationen haben müsse, da sie "eine ausreichend starke Partnerschaft" hätten. "Ich denke, dass unsere Beziehung (mit den USA) weiter bestehen wird, weil sie mehr als nur eine gelegentliche Beziehung ist", sagte er.