Demonstrationen für Gleichberechtigung am Internationalen Frauentag

Hunderttausende demonstrierten weltweit am Internationalen Frauentag. Das Ziel sind gleiche Rechte, und gleiche Chances, für alle unabhängig von Geschlecht, Herkunft und sexueller Orientierung.

In der europäischen Hauptstadt Brüssel demonstrierten Tausende gegen den "besorgniserregenden Rückschritt der Frauenrechte". Laut den Demonstrierenden droht der Wahlerfolg rechter Parteien innerhalb Europas Frauenrechte teilweise einzuschränken, beispielsweise im Abtreibungsrecht.

In Frankreich haben rund 250.000 Menschen am Internationalen Frauentag demonstriert. Vor allem in Paris marschierten rund 120.000 Frauen für Lohngleichheit und ein Ende der sexuellen Gewalt durch die Hauptstadt. Der Fall von Gisèle Pelicot bewegte viele in Frankreich und wurde auch am Frauentag zum Thema.

Missbrauchsfälle existieren "überall" laut der Stellvertretenden der Studierendengewerkschaft Unef, Salomé Hocquard. „Das sind keine Einzelfälle sondern Ausdruck eines unterdrückenden patriarchalen Systems“.

In Rom forderten die Demonstranten ein Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt. Die Demonstranten zogen tanzend durch das Stadtzentrum der italienischen Hauptstadt. Sie schwenkten auch Schlüsselbunde in ihren Händen, um darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich stattfindet.

Auch in der griechischen Hauptstadt Athen forderten Demonstranten ein Ende der Diskriminierung und Lohnungleichheit. Sie trugen auch eine große palästinensische Flagge und forderten den Schutz palästinensischen Frauen, die im anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas unter dem Krieg leiden.