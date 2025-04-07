WERBUNG

Nach Angaben der jemenitischen Huthi-Rebellen wurden bei US-Luftangriffen auf die Stadt Saada, eine Huthi-Hochburg, in der Nacht mindestens zwei Menschen getötet. Der Satellitennachrichtensender al-Masirah der Rebellengruppe berichtet weiter, dass bei den Angriffen neun weitere Personen verwundet wurden.

Aufnahmen zeigten einen Einschlag, bei dem offenbar ein zweistöckiges Gebäude eingestürzt ist. Über den Fernsehsender Al-Masirah waren keine Aufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes zu sehen. Es wurde als Solarenergiewerkstatt bezeichnet.

US-Präsident Donald Trump hat in letzter Zeit die Luftangriffe auf die Rebellen im Jemen intensiviert, weil diese im Zuge des Krieges zwischen Israel und der Hamas die Schifffahrt in den Gewässern des Nahen Ostens angreifen. Nach Angaben der Huthis sind dabei mindestens 69 Menschen getötet worden.

Die Huthis haben jedoch keine Verluste bei ihrer Sicherheits- und Militärführung eingeräumt, was nach einem von Trump online gestellten Video in Frage gestellt wird.

Trump teilt inoffizielles Video

Am frühen Samstag postete Trump ein scheinbar von einer Drohne stammendes Schwarz-Weiß-Video auf der Plattform X, das eine Gruppe von über 70 Personen zeigt, die in einem Kreis versammelt sind. Während des 25-sekündigen Videos kommt es zu einer Explosion, die einen großen Krater hinterlässt.

"Diese Huthis haben sich versammelt, um Anweisungen für einen Angriff zu erhalten", behauptete Trump, ohne den Ort des Angriffs oder andere Einzelheiten über den Angriff zu nennen. "Ups, es wird keinen Angriff dieser Huthis geben! Sie werden nie wieder unsere Schiffe versenken!"

Das Zentralkommando des US-Militärs, das die amerikanischen Militäroperationen im Nahen Osten beaufsichtigt, hat das Video nicht veröffentlicht. Darüber hinaus hat es auch keine genauen Angaben zu den Angriffen gemacht, die es seit dem 15. März durchgeführt hat. Nach Angaben des Weißen Hauses wurden bisher über 200 Angriffe auf die Huthis durchgeführt.

Die US-Darstellung, dass der Angriff den Anführern der Huthi-Rebellen gegolten habe, wurde von der von den Rebellen kontrollierten Nachrichtenagentur SABA bestritten. Diese erklärte, die Bombardierung habe "einem gesellschaftlichen Besuch zum Zuckerfest im Gouvernement Hodeida" treffen sollen. Muslime auf der ganzen Welt haben gerade Eid al-Fitr gefeiert, das Fest am Ende des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadan.

Die Nachrichtenagentur SABA hatte Bilder von anderen Kommandeuren veröffentlicht, die sich während des Festes mit Kämpfern trafen, jedoch keine hochrangigen Huthi-Funktionäre.

"Diejenigen, die bei diesem Treffen anwesend waren, hatten keine Verbindung zu den Operationen der Huthis, die den Beschluss zum Verbot der Schifffahrt mit Schiffen, die mit dem amerikanischen und israelischen Feind in Verbindung stehen, umsetzen", hieß es in dem SABA-Bericht, der hinzufügte, dass bei dem Angriff "Dutzende" getötet und verwundet wurden.

Die Huthis haben jedoch bisher keinen Angriff auf Hodeida in dieser Zeit mit einer so hohen Zahl von Opfern bestätigt. Der SABA-Bericht bezeichnete die Getöteten auch nicht als Zivilisten, was darauf schließen lässt, dass sie Verbindungen zu den Sicherheits- oder Militärkräften der Rebellen hatten. Hodeida war Schauplatz von Angriffen der Huthi auf das Rote Meer.

Die neue amerikanische Operation gegen die Huthis unter Trump scheint umfangreicher zu sein als die unter dem früheren US-Präsidenten Joe Biden. Washington zielt nicht mehr nur auf Abschussrampen, sondern schießt auch auf ranghohe Mitarbeiter und wirft Bomben auf Städte ab.

Die neue Luftangriffskampagne begann, nachdem die Rebellen damit gedroht hatten, erneut "israelische" Schiffe anzugreifen, weil Israel die Hilfslieferungen in den Gazastreifen blockiert.

Von November 2023 bis Januar dieses Jahres haben die Huthis mehr als 100 Handelsschiffe mit Raketen und Drohnen angegriffen, zwei von ihnen versenkt und vier Seeleute getötet. Sie griffen auch amerikanische Kriegsschiffe an, jedoch ohne Erfolg.

Es gibt keine Anzeichen für ein Ende der Kampagne, da die Trump-Administration ihre Luftangriffe auf die Huthis wiederholt mit den Bemühungen verknüpft hat, den Iran damit unter Druck zu setzen. Der Iran unterstützt die Gruppe und ist für die USA wegen seines rasch voranschreitenden Atomprogramms bedrohlich.