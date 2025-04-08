Der Ausbruch des Mount Kanlaon auf der Insel Negros hat Asche auf die umliegenden Dörfer regnen lassen und dadurch Gesundheitsbedenken für die Anwohner ausgelöst.
Einer der aktivsten Vulkane der Philippinen ist am frühen Dienstagmorgen Ortszeit ausgebrochen und hat Asche bis zu vier Kilometer hoch in die Luft geschleudert. Über die Hänge ergossen sich glühende Lavaströme.
Die Explosion des Mount Kanlaon im Zentrum der Insel Negros, eines der 24 aktivsten Vulkane des Landes, hat aufgrund des Ascheregens Gesundheitsbedenken für die Bevölkerung ausgelöst. Mehrere Schulen in den umliegenden Dörfern blieben geschlossen. Über Todesopfer wurde nichts bekannt.
Beim letzten Ausbruch des 2.435 Meter hohen Vulkans im vergangenen Jahr mussten hunderte Dorfbewohner in Notunterkünfte fliehen.
Für den Vulkan gilt zurzeit die Alarmstufe 3 (Alarmstufe 5 ist die höchste).
Die Philippinen gehören zu den Ländern, die am stärksten von Naturkatastrophen betroffen sind. Sie werden in der Regel von etwa 20 Taifunen und Stürmen pro Jahr heimgesucht und liegen im so genannten pazifischen "Feuerring", einer etwa 40.233 km langen Kette von Vulkanen und seismisch aktiven Regionen rund um den Pazifik.
Laut National Geographic ereignen sich dort 90 Prozent aller Erdbeben und 75 Prozent aller Vulkane der Welt befinden sich dort.