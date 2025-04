WERBUNG

US-Präsident Donald Trump behauptet trotz der jüngsten Marktturbulenzen, die durch die von ihm eingeführten globalen Zölle ausgelöst wurden, er habe die Inflation "gelöst". Während seines Treffens mit dem Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele im Oval Office, äußerte sich Trump zum neu veröffentlichten monatlichen Verbraucherpreisbericht, der für März eine Inflationsrate von 2,4 Prozent ausweist.

"Wir müssen Probleme lösen, und wir haben die Inflation bereits gelöst. Wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die Zahlen eigentlich unglaublich. Der Aktienmarkt ist gestiegen. Und wir lassen nicht zu, dass andere Länder dieses Land ausnutzen, wie sie es in den letzten 40 Jahren getan haben", so Trump vor den versammelten Reportern.

Der US-Präsident verwies auch auf die Ankündigung des Tech-Giganten Nvidia, zum ersten Mal Supercomputer mit künstlicher Intelligenz in den USA zu produzieren. Trump verbucht die Nachricht als Beweis für den Erfolg seiner Zölle.

"Nun, das ist eine der größten Ankündigungen, die Sie jemals hören werden, denn Nvidia kontrolliert, wie Sie wissen, fast den gesamten Sektor, der einer der wichtigsten Sektoren der Welt ist, zwischen Chips und Halbleitern und allem anderen. Und sie sind die Größten", sagte Trump.

"Und der Grund dafür ist die Wahl am 5. November und eine Sache namens Zölle, wie ich schon sagte, das schönste Wort im Wörterbuch", fügte er hinzu.

Zollausnahmen bringen leichte Erholung an den Aktienmärkten

Trump äußerte sich nach einer turbulenten Woche an den Märkten, in der seine Regierung einige ihrer höchsten Zölle wieder zurückgenommen hat.

Die weltweiten Aktienmärkte erholten sich zu Wochenbeginn wieder etwas, nachdem bestimmte Zölle vorübergehend gelockert worden waren. Die Spannungen an den US-Anleihemärkten scheint sich ebenfalls zu verringern.

Nach der Ankündigung, dass Smartphones, Computer und verschiedene andere Elektronikprodukte von der jüngsten Zollrunde ausgenommen werden, profitierte die Wall Street auch von Entlastungen bei Apple und anderen US-Technologieunternehmen. Der Schritt soll dazu beitragen, mögliche Preiserhöhungen für amerikanische Verbraucher bei aus China importierten Waren zu verhindern.

Related Europäische Aktien steigen nach Trumps Ausnahme für Technologiezölle

Es wird erwartet, dass diese Ausnahmeregelung den US-Importeuren zugutekommt, die andernfalls vor der schwierigen Wahl stünden, entweder die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben oder den finanziellen Schlag selbst zu verkraften.

Der US-Präsident hat auch angekündigt, dass er die Autohersteller ebenfalls vorübergehend von seinen Zöllen befreien will.

"Ich überlege, wie ich einigen Automobilherstellern helfen kann", so Trump vor Reportern im Oval Office. Er erklärte, dass die Industrie mehr Zeit brauche, um ihre Produktion aus Ländern wie Kanada und Mexiko zurück in die USA zu verlagern.

"Sie brauchen ein bisschen Zeit, weil sie die Autos hier herstellen werden, sie brauchen ein bisschen Zeit. Ich spreche also über solche Dinge", sagte er.

Die globalen Aktienmärkte erholten sich ebenfalls, während die Spannungen in Trumps Handelskrieg mit China - der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt - beginnen, etwas nachzulassen. Die Börsenindizes stiegen um 2,4 Prozent in Frankreich, 2,9 Prozent in Deutschland, 1,2 Prozent in Japan und einem Prozent in Südkorea.