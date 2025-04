WERBUNG

Die palästinensischen christlichen Gemeinden im Gazastreifen und im Westjordanland haben den Tod von Papst Franziskus betrauert. Franziskus hat sich während seines gesamten Pontifikats, vor allem aber in den letzten 18 Monaten seines Lebens, konsequent für ihre Belange eingesetzt hat.

Er war "nicht nur unser Papst, er war unser Bruder, unser Freund, unser lieber Freund für Bethlehem", erklärte Tony Tabash, ein katholischer Souvenirladenbesitzer im biblischen Geburtsort Jesu.

Am Montagabend hielten die Katholiken in Gaza eine Messe für Papst Franziskus in der Kirche der Heiligen Familie, der einzigen katholischen Kirche in der Enklave.

"Ich war sehr traurig, denn der Papst war nach Gott unsere größte Stütze in diesem Krieg", sagte der 19-jährige Suheil Abu Dawoud und fügte hinzu: "Er war immer wie Balsam für unsere Wunden und sagte uns immer, dass wir stark sein sollen."

Papst Franziskus "steht der christlichen Gemeinschaft in Gaza sehr nahe, nicht nur den Christen in Gaza, sondern allen Menschen in Gaza und im ganzen Heiligen Land", sagte Pater Gabriele Romanielli von der Kirche der Heiligen Familie.

Ein Ladenbesitzer in Bethlehem legt ein schwarzes Band über ein Foto des verstorbenen Papstes Franziskus nach der Nachricht von seinem Tod, 21. April 2025 AP Photo

Das nächtliche Ritual des Papstes

Papst Franziskus war ein glühender Verfechter des Friedens in Gaza und betete bis zu seinen letzten Stunden für ein Ende des Krieges.

Seit dem Ausbruch des Krieges hatte der Papst ein häufiges nächtliches Ritual: Er rief in der Kirche der Heiligen Familie an, um zu sehen, wie die fast 600 Menschen, die dort zusammengepfercht waren, mit dem verheerenden Krieg zurechtkamen.

Dieser kleine Akt des Mitgefühls machte großen Eindruck auf die winzige christliche Gemeinde in Gaza und war der Grund dafür, dass er in dem vom Krieg zerrissenen Gebiet als geliebte Vaterfigur in Erinnerung geblieben ist.

Romanielli sagte, dass sein letzter Anruf am Samstag kam. "Er bat uns um ein Gebet, gab uns einen Segen und dankte uns für unseren Einsatz für den Frieden."

Papst Franziskus betet an der israelischen Trennmauer, die die Stadt Bethlehem im Westjordanland von Jerusalem trennt, am Sonntag, 25. Mai 2014. AP Photo/Ariel Schalit

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt am Ostersonntag erneuerte der Pontifex sein Plädoyer für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas und drückte seine "Verbundenheit mit den Leiden der Christen in Palästina und Israel sowie mit dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk" aus.

Er fügte hinzu: "Ich denke an die Menschen im Gazastreifen und insbesondere an seine christliche Gemeinschaft, wo der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung verursacht und eine dramatische und beklagenswerte humanitäre Situation schafft."

Der Papst sprach sich auch für interreligiöse Beziehungen aus, forderte die Hamas auf, die Dutzenden israelischen Geiseln freizulassen, die sie gefangen hält, und verurteilte den weltweit wachsenden Antisemitismus.

"Ich appelliere an die Kriegsparteien: Ruft zu einem Waffenstillstand auf, lasst die Geiseln frei und kommt dem hungernden Volk zu Hilfe, das sich eine Zukunft in Frieden wünscht!", sagte Papst Franziskus in seiner Abschlussrede.

Eine Geste gegen die Teilung

Im Jahr 2014 machte der Papst bei seinem ersten offiziellen Besuch im Heiligen Land außerplanmäßig Halt, um an der Mauer in Bethlehem zu beten, die Israel vom Westjordanland trennt.

Diese noch nie dagewesene Geste war, wie seine Berater später einräumten, ein "tiefer spiritueller Moment" gegen ein Symbol der Teilung und des Konflikts.

Sie erfolgte, nachdem Papst Franziskus an beide Seiten appelliert hatte, einen Konflikt zu beenden, den er als "zunehmend inakzeptabel" bezeichnete.

Eine Frau betet vor einem Foto des verstorbenen Papstes Franziskus nach der Nachricht von seinem Tod in der Grabeskirche in Jerusalem, 21. April 2025 AP Photo

In den vergangenen anderthalb Jahren des Krieges hat der Papst das israelische Militär immer deutlicher kritisiert. Einen Monat nach Beginn des Krieges drängte er auf eine Untersuchung der Frage, ob Israels Krieg einem Völkermord gleichkommt - ein Vorwurf, den Israel vehement bestreitet.

Im Dezember drückte Franziskus seinen Schmerz aus, wenn er an Gaza dachte, "an solche Grausamkeiten, an das maschinelle Abschießen von Kindern, an die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern".

Im darauffolgenden Monat nannte er die anhaltende humanitäre Krise "sehr ernst und beschämend".

Die christliche Gemeinschaft im Heiligen Land ist im Laufe der Jahrzehnte geschrumpft. Laut dem Bericht des US-Außenministeriums über die internationale Religionsfreiheit im Jahr 2024 leben nur noch 1.000 Christen im Gazastreifen, einem überwiegend muslimischen Gebiet.

Dem Bericht zufolge ist die Mehrheit der palästinensischen Christen griechisch-orthodox, aber es gibt auch andere Christen, darunter römisch-katholische.