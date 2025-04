WERBUNG

Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI), die am Montag veröffentlicht wurden, hat Deutschland zum ersten Mal seit der deutschen Wiedervereinigung die anderen westeuropäischen Länder bei den Verteidigungsausgaben übertroffen.

Die deutschen Verteidigungsausgaben sind um 28 Prozent auf 77,63 Mrd. € (88,5 Mrd. $) gestiegen und stehen damit in Mittel- und Westeuropa an der Spitze des Militärhaushalts und weltweit an vierter Stelle.

"Die jüngste Politik Deutschlands und vieler anderer europäischer Länder deutet darauf hin, dass Europa in eine Periode hoher und steigender Militärausgaben eingetreten ist, die sich in absehbarer Zukunft fortsetzen dürfte", sagte Lorenzo Scarazzato, Forscher des SIPRI-Programms für Militärausgaben und Rüstungsproduktion.

Vor Deutschland liegen die USA, China und Russland bei den Militärausgaben, knapp dahinter liegt Indien. Zusammengenommen sind diese fünf Länder für 60 Prozent der weltweiten Militärausgaben verantwortlich.

Militärausgaben europäischer Länder 2024 (in Mrd. US-Dollar)

Scarazzato zufolge ist der Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben größtenteils auf den von der Ampelkoalition für 2022 angekündigten Sonderfonds für Verteidigung in Höhe von 100 Milliarden Euro zurückzuführen.

Der Bundestag hatte den Fonds seinerzeit beschlossen, um die Bundeswehr zu stärken, indem er eine schnellere Beschaffung von Bundeswehrgerät ermöglicht und Projekte für die Bundeswehr auf den Weg bringt.

Krieg sorgt für Rekord-Rüstungsboom

Die Militärausgaben in Europa, einschließlich Russlands, stiegen 2024 um 17 Prozent auf 693 Milliarden Dollar, was vor allem auf Russlands groß angelegte Invasion in der Ukraine zurückzuführen ist, die sich nun im dritten Jahr befindet. Die Ausgaben, die in den letzten zehn Jahren um 83 Prozent gestiegen sind, haben den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges erreicht.

Alle europäischen Länder außer Malta haben ihre Militärausgaben 2024 erhöht.

Die europäischen Verteidigungsausgaben stiegen 2024 an, angeführt von dramatischen Steigerungen in Frankreich, Polen und Schweden.

Frankreich erhöhte seinen Militärhaushalt um 6,1 Prozent auf 64,7 Mrd. USD und gab damit 2,1 Prozent seines BIP aus. Dies ist Teil des ehrgeizigen Militärplanungsgesetzes 2024-30, das darauf abzielt, das französische Militär zu modernisieren und weniger abhängig von Verbündeten wie den USA zu werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erklärt, er wolle die französischen Ausgaben auf 3 Prozent erhöhen.

Polen wurde zu einem der am stärksten militarisierten NATO-Mitglieder, da seine Militärausgaben um unglaubliche 31 Prozent auf 38 Milliarden Dollar im Jahr 2024 stiegen. Dies entspricht 4,2 Prozent des BIP und ist der höchste Wert in Mittel- und Westeuropa.

Schweden, das der NATO erst im letzten Jahr beigetreten ist, hat seine Militärausgaben um 34 Prozent erhöht und erreicht damit 12 Mrd. USD und das 2 Prozent-Ziel der NATO. In den letzten zehn Jahren hat sich der schwedische Verteidigungshaushalt mehr als verdoppelt. Wie Deutschland und Frankreich hat auch Schweden finanzielle Unterstützungspakete für die Ukraine angekündigt.

Alle NATO-Mitglieder haben ihre Militärausgaben im Jahr 2024 erhöht

Als die Themen europäische Verteidigung und Sicherheit für die NATO-Mitglieder immer wichtiger wurden und die Aussicht auf eine Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump und eine mögliche Reduzierung des amerikanischen Engagements in der Allianz drohte, begannen viele europäische Staaten, ihre Militärausgaben zu erhöhen.

Im Februar 2024 forderte Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, mit NATO-Ländern, die nicht mindestens 2 Prozent ihres BIP für die Landesverteidigung ausgeben, "zu tun, was er will".

Laut der SIPRI-Studie beliefen sich die gesamten Militärausgaben der NATO-Mitglieder im Jahr 2024 auf 1506 Milliarden Dollar, was 55 Prozent der weltweiten Militärausgaben entspricht.

WERBUNG

Von den 32 NATO-Mitgliedern gaben 18 mindestens 2 Prozent des BIP für ihre Streitkräfte aus, 2023 waren es noch 11.

"Der rasche Ausgabenanstieg unter den europäischen NATO-Mitgliedern wurde hauptsächlich durch die anhaltende russische Bedrohung und die Besorgnis über einen möglichen Rückzug der USA aus dem Bündnis angetrieben", so Jade Guiberteau Ricard, Wissenschaftlerin beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Rüstungsproduktion.

"Es muss gesagt werden, dass eine Erhöhung der Ausgaben allein nicht unbedingt zu einer wesentlich größeren militärischen Leistungsfähigkeit oder Unabhängigkeit von den USA führen wird. Das sind weitaus komplexere Aufgaben."

Die Militärausgaben der USA stiegen bis 2024 um 5,7 Prozent und erreichten die beeindruckende Summe von 997 Milliarden Dollar - zwei Drittel der gesamten NATO-Ausgaben und mehr als ein Drittel der weltweiten Verteidigungsausgaben.

WERBUNG

Ein großer Teil des Budgets floss in die Modernisierung des Militärs und die Aufrüstung des Atomwaffenarsenals, Teil der Strategie Washingtons, um Rivalen wie Russland und China einen Schritt voraus zu sein.