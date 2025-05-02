England: Transgender-Frauen werden aus dem Frauenfußball verbannt

Der englische Fußballverband (FA) hat angekündigt, dass Transgender-Frauen in England ab Anfang Juni nicht mehr im Frauenfußball antreten dürfen.

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Die Entscheidung folgt einem Urteil des Obersten Gerichtshofs vom vergangenen Monat, wonach sich die Begriffe "Frau" und "Geschlecht" im Gleichstellungsgesetz auf "eine biologische Frau und das biologische Geschlecht" beziehen.

Infolge des Urteils wurde dem englischen Fußballverband FA von seinen Anwälten geraten, seine bisherige Politik zu ändern, die es Transgender-Frauen erlaubt hatte, im Frauenfußball zu spielen.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung erklärte der Fußballverband, er sei immer bereit gewesen, seine Position zu überdenken, "wenn es eine wesentliche Gesetzesänderung gäbe".

"Das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 16. April bedeutet, dass wir unsere Politik ändern werden", bestätigte die FA.

Aktivisten nehmen an einer Kundgebung nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Definition einer Frau im Gleichstellungsgesetz teil, 19. April 2025. AP Photo

"Transgender-Frauen werden in England nicht mehr im Frauenfußball spielen können, und diese Politik wird ab dem 1. Juni 2025 umgesetzt", heißt es weiter.

Der Verband erklärte, er werde alle registrierten Transgender-Frauen, die von der Entscheidung betroffen sind, direkt kontaktieren.

Der Schritt erfolgt knapp einen Monat, nachdem der englische Fußballverband entschieden hatte, dass Transgender-Frauen weiterhin Frauenfußball spielen dürfen, sofern ihr Testosteronspiegel mindestens ein Jahr lang unter fünf nmol/l liegt.

Die umstrittene Entscheidung des Obersten Gerichtshofs hat die jahrelange Politikgestaltung auf den Kopf gestellt, und viele Rechtsgruppen kritisieren das Urteil.

Eine ehemalige transsexuelle Richterin plant, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Berufung zu gehen.

Victoria McCloud, die sich in den 1990er Jahren als Transgender geoutet hat und 2006 Richterin wurde, sagte Euronews, das Urteil mache das Leben für Menschen wie mich unmöglich".