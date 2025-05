Israel gegen EU-Entscheidung zur Überprüfung des Handelsabkommens

WERBUNG

Israel hat stellt sich gegen die Entscheidung der Europäischen Union, den weitreichenden Handels- und Kooperationspakt mit dem Land wegen der verstärkten Offensive im Gazastreifen zu überprüfen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat am Dienstag erklärt, dass die EU prüfen werde, ob Israel gegen seine Menschenrechtsverpflichtungen gemäß Artikel 2 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel verstoßen hat, in dem die Handels- und diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Seiten festgelegt sind.

In einer Erklärung, die am späten Dienstag auf X veröffentlicht wurde, wies der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Oren Marmorstein, die Ankündigung von Kallas zurück.

"Wir lehnen die in der Erklärung eingeschlagene Richtung vollständig ab, die ein völliges Missverständnis der komplexen Realität widerspiegelt, mit der Israel konfrontiert ist", schrieb Marmorstein auf X.

"Dieser Krieg wurde Israel von der Hamas aufgezwungen, und die Hamas ist diejenige, die für seine Fortsetzung verantwortlich ist", betonte er.

"Diese Realitäten zu ignorieren und Israel zu kritisieren, verhärtet nur die Position der Hamas und ermutigt sie, an ihren Waffen festzuhalten."

Marmorstein dankte auch den Ländern, die Israel in der Diskussion unterstützt haben, und sagte, das Land sei weiterhin zu einem offenen Dialog mit der EU und ihren Mitgliedstaaten verpflichtet.

Kallas: Starke Mehrheit für die Überprüfung

Nach der fast dreimonatigen Blockade des Gazastreifens für humanitäre Hilfsgüter und der Ausweitung der Offensive im Gazastreifen wächst der internationale Druck auf Israel.

Die Entscheidung der EU kam zustande, nachdem 17 der 27 Außenminister des Blocks die Überprüfung unterstützt hatten, die Anfang des Monats vom niederländischen Außenminister Caspar Veldkamp vorgelegt worden war.

Neun Mitgliedstaaten - Belgien, Finnland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Portugal, Slowenien, Spanien und Schweden - hatten sich vor dem Treffen der Außenminister am Dienstag öffentlich hinter den niederländischen Vorschlag gestellt.

Dänemark, Estland, Malta, Polen, Rumänien und die Slowakei unterstützten die Überprüfung am Dienstag ebenfalls, so diplomatische Quellen gegenüber Euronews. Österreich, ein starker Befürworter Israels, meldete sich nicht zu Wort, um sich dagegen auszusprechen, so ein weiterer Diplomat.

Bulgarien, Kroatien, Zypern, die Tschechische Republik, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien und Litauen sollen dagegen gewesen sein, während Lettland sich "neutral" verhalten habe, so die Quellen weiter.

"Aus den heutigen Diskussionen geht klar hervor, dass es eine starke Mehrheit für eine Überprüfung von Artikel 2 unseres Assoziierungsabkommens mit Israel gibt", so Kallas am Dienstag vor Reportern in Brüssel. "Wir werden diese Überprüfung einleiten, und in der Zwischenzeit ist es an Israel, mehr humanitäre Hilfe freizugeben."

"Die Lage in Gaza ist katastrophal. Die Hilfe, die Israel zugelassen hat, ist natürlich willkommen, aber sie ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Hilfe muss sofort, ungehindert und in großem Umfang fließen, denn das ist es, was gebraucht wird", so Kallas weiter.

Zuvor hatte das Vereinigte Königreich am Dienstag Handelsgespräche ausgesetzt, Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland verhängt und den israelischen Botschafter wegen der "unerträglichen" Offensive im Gazastreifen einbestellt. Dies geschah, nachdem die Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Kanadas "konkrete Maßnahmen" angedroht hatten, falls Israel seine Offensive nicht einstelle und die Beschränkungen der Hilfe nicht aufhebe.

In seiner Antwort bezeichnete Marmorstein die Sanktionen gegen die Siedler im Westjordanland als "ungerechtfertigt und bedauerlich" und erklärte, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen würden vom Vereinigten Königreich ohnehin nicht vorangetrieben werden.