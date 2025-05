Tesla-Verkäufe in Europa halbiert: Diese Autobauer profitieren

WERBUNG

Tesla der US-Elektroautopionier von Elon Musk kommt in Europa offenbar nicht mehr gut an. Trotz des Aufschwungs am europäischen Elektroautomarkt sind die Tesla-Verkaufszahlen im April in der Europäischen Union auf 5475 Autos abgestürzt und haben sich somit halbiert. Es ist ein Rückgang von 52 Prozent für den Autobauer gegenüber dem Vorjahresmonat, das teilte der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag mit.

Nicht nur der April war ein schlechter Monat, seit Anfang des Jahres läuft es für Tesla nicht mehr rund. In den ersten vier Monaten des Jahres sind die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 46,1 Prozent zurückgegangen, so der bericht von Acea. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 41.677 Elektroautos verkauft.

Von Teslas Schwäche profitieren andere Autobauer. Der einstige Star auf dem Markt der Elektroautoverkäufe ist laut dem Analyseunternehmen Jato Dynamics von zehn Konkurrenten überholt worden. Es profitieren unter anderem Volkswagen, BMW, Renault und der chinesische Autobauer BYD.

Im ersten Quartal 2025 konnte Volkswagen seine Auslieferungen von reinen Elektroautos mehr als verdoppeln. Und der chinesische Weltmarktführer zieht nun zum ersten Mal an Tesla vorbei. Laut den Analysen von Jato Dynamics verkaufte BYD im April mehr Autos als Tesla. Das sei ein "Wendepunkt" für den europäischen Elektroautomarkt.