US-Präsident Donald Trump hat Elon Musk im Oval Office verabschiedet. Musk verlässt seinen Posten als Leiter des Department of Government Efficiency (DOGE) und widmet sich nun wieder seinen Unternehmen.

Musks Arbeitsvertrag als Sonderberater des Präsidenten war auf 180 Tage befristet.

Trump lobte Musk für die, so wörtlich, "kolossale Veränderung alter Geschäftspraktiken in Washington" und überreichte ihm einen goldenen Schlüssel als symbolische Anerkennung.

Musk versicherte, er werde Trump weiter als Freund und Ratgeber zur Seite stehen und das Team das DOGE unterstützen.

Einige von Musks Mitarbeitern sollen in der Verwaltung bleiben. Musk hat in der US-Bundesbürokratie tiefe Eingriffe initiiert, Tausende von Mitarbeitern wurden entlassen. Einige Behörden mussten tiefe Einschnitte hinnehmen, darunter die US-Behörde für internationale Entwicklung, die, so die Gegner der Reform, eine Lebensader für arme Menschen auf der ganzen Welt darstellte.

Beobachter vermuten, dass aus den einstigen Partnern Gegner werden - vor allem weil Musk als Geschäftsmann das Verhängen von massiven Zöllen sehr kritisch betrachtet.