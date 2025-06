WERBUNG

Die drei wichtigsten Themen des Treffens zwischen den beiden Ländern waren Verteidigungsausgaben, Zölle und vor allem die Ukraine.

Laut einer Presseerklärung, die Bundeskanzler Friedrich Merz kurz vor dem Treffen veröffentlichte, war die deutsche Seite gut vorbereitet.

Außerdem überreichte er US-Präsident Donald Trump ein "kleines Geschenk, das ihn an seine Familie erinnert", nämlich die Geburtsurkunde von Trumps Großvater, der 1869 in Südwestdeutschland geboren wurde.

Beide Politiker sprachen gemeinsam Englisch. Merz griff nicht auf einen Dolmetscher zurück.

Rachel Tausenfreund, Senior Research Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sagte, das Treffen hätte für Merz "nicht besser laufen können".

Tausenfreund zufolge waren Merz' Antworten "gut ausgearbeitet" und "Einzelheiten über die schwierigen Handelsverhandlungen wurden vermieden."

Trump sagte, das Weiße Haus sei in guter Verfassung, die neue Regierung habe es "in Ordnung gebracht und auf Vordermann gebracht", wie "sie es in Deutschland getan haben".

Trump betonte, dass er und Merz oft miteinander telefoniert hätten, und bekräftigte seinen Respekt für Merz. Der US-Präsident sagte, beide seien "sehr traurig" über die Vorgänge in der Ukraine und fügte hinzu, dass jede Woche 5-6000 Soldaten in der Ukraine getötet würden.

Zur Ukraine

Trump sagte, er glaube nicht, dass Putin "Spielchen spielt", und machte den ehemaligen Präsidenten Joe Biden für den Ausbruch der Invasion verantwortlich. Trump sagte auch, er glaube, Putin wolle "die ganze Sache", womit er offenbar die gesamte Ukraine als Gebiet meinte.

Merz deutete an, er wolle, dass Deutschland und die USA eine gemeinsame Rolle bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine spielen.

Trump sagte, er sei nicht mit Putin befreundet und er sei "mit niemandem befreundet".

Merz hob auch die guten Beziehungen zwischen Deutschland und den USA hervor und sagte, er freue sich auf eine "gute Zusammenarbeit" zwischen beiden Nationen. Beide Staatsoberhäupter lächelten während der gesamten Konferenz, und es herrschte eine ganz andere Stimmung als beim Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei der es zu einem Eklat gekommen war.

Zum Thema Militär

Merz betonte das Engagement Deutschlands in der NATO.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA waren frostig geworden, insbesondere nachdem die Trump-Regierung Europa in Bezug auf die NATO-Verteidigungsausgaben "Trittbrettfahrerei" vorgeworfen hatte. Die US-Regierung war frustriert über die ihrer Ansicht nach unzureichenden europäischen Beiträge.

Doch seitdem hat sich einiges getan. "Wir wollen die stärkste konventionelle Armee in Europa haben", sagte Merz in der Pressemitteilung im Vorfeld der Konferenz. Trump begrüßte die Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben.

Trump und Merz bei ihrem Treffen AP Photo

Trump behauptete, unter Bidens Regierung seien die Rekrutierungszahlen für die US-Armee so niedrig wie nie zuvor gewesen, jetzt aber seien sie rekordverdächtig. Auf die Frage von Merz, wie das möglich sei, da auch Deutschland Schwierigkeiten habe, Reservisten zu rekrutieren, antwortete Trump: "Geist. Sie lieben unser Land wieder, und Sie werden das Gleiche tun."

Trump bezeichnete Merz als "schwierig", aber einen guten Mann, und sagte, er könne sich vorstellen, dass die US-Truppen in Deutschland bleiben würden.

Die Direktorin des Aspen-Instituts, Dr. Stormy-Annika Mildner sagt, dass diese Partnerschaft, auch wenn sie mit Zolldrohungen und dem Gerede über Truppenabzüge konfrontativ sei, "mehr denn je ein aktives Management erfordert". Umso wichtiger ist es, dass Bundeskanzler Merz frühzeitig das Gespräch in Washington gesucht hat."

Differenzen zwischen den Nationen

"Es scheint, dass im Vorfeld gute Arbeit geleistet wurde, um Trump wissen zu lassen, dass Merz in Fragen (Migration und Nordstream), die Trump wichtig sind, andere Positionen vertritt als Merkel. Trump schien bestrebt zu sein, sich als Freund von Merz zu positionieren", so Tausenfreund weiter.

Als das Thema des jüngsten Einreiseverbots für bestimmte Nationen zur Sprache kam, sagte Trump: "Ich sage das nur ungern vor der Kanzlerin, aber Sie haben auch ein kleines Problem mit einigen der Leute, die Sie einreisen lassen. Es ist nicht Ihre Schuld", und deutete an, dass er die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 davor gewarnt hatte, die Grenzen zu öffnen, um mehr als einer Million syrischer Kriegsflüchtlinge Zuflucht zu gewähren.

Was die Zölle anbelangt, so besteht die Gefahr, dass Europa mit Stahl überschwemmt wird, nachdem Trump die Zölle auf Aluminium und Stahl auf 50 Prozent erhöht hat.

Außerdem drohen der EU 25 Prozent Zölle auf Autos und 10 Prozent auf alle anderen Einfuhren. Die USA haben außerdem mehrere Untersuchungen zu Arzneimitteln, Halbleitern und Flugzeugen eingeleitet, die zu weiteren Zöllen führen könnten. Trump hat zuletzt außerdem gedroht, ab dem 9. Juli einen Zoll von 50 Prozent auf alle EU-Waren zu erheben, falls die Verhandlungen nicht seinen Erwartungen entsprechen.

Mildner, sagte Euronews, dass die Beziehung zu den Vereinigten Staaten für Deutschland "sowohl wirtschaftlich als auch politisch" von zentraler Bedeutung bleibe.

Zum Thema China und Trumps Telefongespräch mit Staatschef Xi Jinping sagte Trump, sie hätten eine Vereinbarung getroffen, aber sie müssten sicherstellen, dass "jeder versteht, was die Vereinbarung ist". Er sagte auch, Jinping werde die USA besuchen und er werde China mit der First Lady Melania besuchen.

Trump sagte, er sei derjenige gewesen, der Nord Stream 2 beendet habe, und behauptete, die USA verfügten über die "doppelte" Menge an Öl und Gas auf der ganzen Welt, und deutete an, dass sie über ein Handelsabkommen sprechen würden.