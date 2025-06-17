Was droht Teheran? Trump will "echtes Ende" des Israel-Iran-Konflikts

WERBUNG

Die Straßen der iranischen Millionenmetropole Teheran sind am fünften Tag des Konflikts zwischen Israel und Iran wie leergefegt. Die Menschen haben Angst vor einer weiteren Eskalation. US-Präsident Donald Trump hat die Bevölkerung der Stadt zur Flucht aufgerufen, ähnliche Botschaften kamen auch aus Israel.

Nicht nur bei den Bewohnern in Teheran wächst die Sorge, dass Washington in Kürze in den Konflikt zwischen den beiden Ländern eingreifen könnte.

Was hat Trump vor?

Donald Trump sagte am Dienstag, er sei "nicht in der Stimmung, jetzt zu verhandeln" und dass "wir mehr als nur einen Waffenstillstand anstreben".

Der US-Präsident hatte am Montagabend auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social einen dringenden Aufruf zur sofortigen Evakuierung Teherans veröffentlicht. Kurz zuvor hatten bereits die israelischen Streitkräfte die Bewohner von Teilen des Nordostens der Hauptstadt aufgefordert, die Stadt zu verlassen, bevor sie geplante Angriffe auf die so genannte "militärische Infrastruktur" durchführen würden.

"Der Iran hätte den 'Deal' unterschreiben sollen, zu dem ich ihn aufgefordert habe. Was für eine Schande und eine Verschwendung von Menschenleben. Einfach ausgedrückt: Der Iran kann keine Atomwaffen haben. Ich habe es immer und immer wieder gesagt! Jeder sollte Teheran sofort evakuieren", schrieb Trump auf Truth Social.

Am Dienstag wiederholte er seine Botschaft, dass "der Iran keine Atomwaffe haben kann", und dementierte Berichte, wonach er sich an Teheran gewandt habe, um einen Waffenstillstand zu erreichen, und fügte hinzu: "Wenn sie reden wollen, wissen sie, wie sie mich erreichen können. Sie hätten den Deal annehmen sollen, der auf dem Tisch lag - das hätte eine Menge Leben gerettet!!!"

Die Drohungen kamen, nachdem der US-Präsident das G7-Treffen am Montag vorzeitig verlassen hatte. Trump dementierte Berichte, wonach er dies tat, um an einem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Iran zu arbeiten. Der US-Präsident sagte, der Grund für seine Abreise sei "viel größer" und habe nichts mit den Bemühungen um einen Waffenstillstand zu tun.

US-Geheimdienst: von fertiger Atomwaffe wohl drei Jahre entfernt

Indes haben US-Geheimdienstbewertungen ergeben, dass der Iran nicht aktiv nach einer Atomwaffe strebe und bis zu drei Jahre davon entfernt gewesen wäre, eine zu liefern. Das berichtet der amerikanische Sender CNN. Die Einschätzungen stammen laut CNN von vier mit der Sache vertrauten Personen.

Diese Einschätzung steht in eklatantem Gegensatz zu Israels Gründen der Selbstverteidigung. Israel sagte, dass das iranische Atomprogramm gegen die Wiener Nuklearvereinbarung verstoßen würde. Mit seinen Angriffen wolle Israel dem Ergebnis einer Atomwaffe zuvorkommen.

Am fünften Tag der israelischen Luftangriffe schätzt der US-Geheimdienst, dass Israel das iranische Atomprogramm bisher nur um wenige Monate zurückgeworfen hat. Donald Trump hatte zuvor eine Aussage des Nationalen Geheimdienstes im Kongress zurückgewiesen.

Droht ein Attentat auf den Obersten Führer des Iran, Ali Chamenei?

Als weiteres Zeichen für die Verschärfung des Konflikts erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag gegenüber ABC News, er schließe ein Attentat auf den Obersten Führer des Iran, Ali Chamenei, nicht aus. Netanjahu erklärte, dies würde "den Konflikt nicht eskalieren lassen, sondern ihn beenden".

Auf die Frage, ob Israel Chamenei ins Visier nehmen würde, antwortete Netanjahu, dass Israel "tut, was wir tun müssen".

Katz drohte auch, dass Chamenei das gleiche Schicksal ereilen könnte wie Saddam Hussein, der nach der US-geführten Invasion im Irak 2003 hingerichtet wurde.

"Ich warne den iranischen Diktator davor, weiterhin Kriegsverbrechen zu begehen und Raketen auf israelische Zivilisten abzuschießen", sagte Katz am Dienstag nach Angaben lokaler Medien.

In einer weiteren Warnung erklärte Katz, Israel werde weiterhin "gegen das Regime und militärische Ziele in Teheran vorgehen, so wie wir es gestern gegen die Propaganda- und Aufwiegelungssender getan haben", und forderte die Bewohner der iranischen Hauptstadt auf, die umliegenden Gebiete zu verlassen.

Israel hat behauptet, die Kontrolle über den Teheraner Himmel erlangt zu haben, und warnte, dass "Teheran brennen wird", wenn weitere Raketen auf sein Territorium abgefeuert würden. Die iranische Führung versprach jedoch weiterhin eine "härtere und schlagkräftigere Antwort" und drohte damit, den Krieg durch Angriffe auf Ziele von Israels Verbündeten auszuweiten.