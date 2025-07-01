WERBUNG

Die Republikaner im Senat haben das von US-Präsident Donald Trump eingebrachte Gesetz über Steuererleichterungen und Ausgabenkürzungen am Dienstag mit knapper Mehrheit verabschiedet. Damit wäre der Widerstand der Demokraten und einiger Stimmen aus den eigenen Reihen nach einer turbulenten Nachtsitzung überwunden.

Das plötzliche Ergebnis folgte auf ein ungewöhnlich angespanntes Arbeitswochenende im Kapitol, bei dem das wichtigste Gesetzesvorhaben von Trump fast auf der Kippe stand.

50:50

Am Ende stand es 50:50. Wobei die Stimme von Vizepräsident JD Vance den Ausschlag gab.

Drei republikanische Senatoren - Thom Tillis aus North Carolina, Susan Collins aus Maine und Rand Paul aus Kentucky - stimmten gemeinsam mit allen Demokraten gegen das Gesetz.

Das Paket geht nun zurück an das Repräsentantenhaus.

Der Senat nahm jedoch Änderungen vor, insbesondere bei Medicaid, und riskierte damit weitere Streitigkeiten. Die GOP-Anführer im Repräsentantenhaus erklärten, sie würden das Gesetz bis zum 4. Juli auf Trumps Schreibtisch legen.

Präsident Donald Trump hört während eines runden Tisches in einer neuen Haftanstalt für Migranten in Florida zu, 1. Juli 2025. AP Photo

Ein entscheidender Moment für Trump

Das ist ein entscheidender Moment für Trump und seine Partei. Das "One Big Beautiful Bill Act" umfasst 940 Seiten und kennzeichnet die Machtübernahme der GOP in Washington.

Trump räumte bei seiner Abreise aus dem Weißen Haus nach Florida ein, dass es sich um eine "sehr komplizierte Angelegenheit" handele.

"Ich will nicht zu verrückt werden mit Kürzungen", sagte er. "Ich mag keine Kürzungen."

"Eine komplizierte Angelegenheit"

Was als routinemäßiger, aber mühsamer Tag der Abstimmung über Änderungsanträge begann, entwickelte sich zu einer rund um die Uhr andauernden Plackerei. Die republikanischen Parteiführer wollten Zeit schinden, um ihre Unterstützung zu sichern.

Der Mehrheitsführer im Senat, John Thune aus South Dakota, arbeitete rund um die Uhr und versuchte verzweifelt, in letzter Minute eine Einigung zu erzielen zwischen denjenigen in seiner Partei, die befürchten, dass durch die Kürzungen bei Medicaid Millionen Menschen ohne Gesundheitsversorgung bleiben würden, und seiner konservativsten Flanke, die noch stärkere Kürzungen wünscht. Denn durch die Steuersenkungen können die aufgeblähten Defizite eingedämt werden.

"Am Ende haben wir es geschafft", sagte Thune hinterher.

Eine Analyse des überparteilichen Congressional Budget Office (CBO) ergab, dass bis 2034 11,8 Millionen mehr Amerikaner ohne Versicherung sein würden, wenn der Gesetzentwurf in Kraft tritt.

Demonstranten protestieren in Washington gegen das Paket von Präsident Donald Trump über Steuererleichterungen und Ausgabenkürzungen, 30. Juni 2025. AP Photo

Nach Angaben des CBO würde das Paket das Defizit im Laufe des Jahrzehnts um fast 3,3 Billionen Dollar (2,8 Billionen Euro) erhöhen.

Der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer aus New York, sagte: "Die Republikaner stehen vor einem Scherbenhaufen, weil sie wissen, dass der Gesetzentwurf so unpopulär ist."

Was enthält der Gesetzentwurf?

Der Gesetzentwurf enthält laut der jüngsten CBO-Analyse Steuersenkungen in Höhe von 4,5 Billionen Dollar (3,8 Billionen Euro). Trumps Steuersätze aus dem Jahr 2017, die Ende des Jahres auslaufen würden, wenn der Kongress nicht handelt, werden beibehalten. Gleichzeitig werden neue Steuersenkungen eingeführt, für die er im Wahlkampf geworben hat, darunter keine Steuern auf Trinkgelder.

Das Senatspaket würde Milliarden von Dollar an Steuergutschriften für grüne Energie zurücknehmen, was, wie die Demokraten warnen, landesweit die Investitionen in Wind- und Solarenergie zunichte machen würde.

Es würde Kürzungen in Höhe von 1,2 Billionen Dollar (1 Billion Euro) vorsehen. Vor allem bei Medicaid und Lebensmittelmarken, indem Arbeitsanforderungen für arbeitsfähige Menschen, einschließlich einiger Eltern und älterer Amerikaner, eingeführt, die Voraussetzungen für die Anmeldung verschärft und die Erstattungen des Bundes an die Staaten geändert würden.

Darüber hinaus würde der Gesetzentwurf 350 Mrd. Dollar (297 Mrd. Euro) für die Grenzsicherung und die nationale Sicherheit bereitstellen, u. a. für Abschiebungen, die zum Teil durch neue Gebühren für Einwanderer finanziert werden.