Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew treffen sich am Donnerstag in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), um die nächsten Schritte zur Fertigstellung des Friedensabkommens zu besprechen, wie ihre Büros bestätigten.

Dies ist das erste formelle bilaterale Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs von Armenien und Aserbaidschan, seit dem sie sich nach fast vier Jahrzehnten des Konflikts auf den Entwurf des Friedensabkommens geeinigt haben.

Die Ergebnisse dieses Treffens werden die Zukunft des Südkaukasus prägen, nicht nur wegen der Einigung der beiden Staatsoberhäupter, sondern auch, weil Russland zum ersten Mal aus der Gleichung Armenien-Aserbaidschan herausfällt.

Dies ein sehr bedeutender Ausschluss Russlands. Richard Giragosian Gründungsdirektor des Regionalen Studienzentrums (RSC)

Richard Giragosian, Gründungsdirektor des Regionalen Studienzentrums (RSC), einer unabhängigen Denkfabrik in Eriwan, erklärte gegenüber Euronews: "Da Russland von seiner gescheiterten Invasion in der Ukraine überwältigt ist, ist dies ein sehr bedeutender Ausschluss Russlands."

Sowohl Baku als auch Eriwan haben sich vom Kreml distanziert, da sichihre Beziehungen zu Russland in den letzten Jahren erheblich verschlechtert haben.

Das Treffen in Abu Dhabi folgt auf ein ähnliches bilaterales Treffen zwischen dem armenischen Ministerpräsidenten und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, bei dem laut Giragosian "ein gewisser überraschender Fortschritt auf beiden diplomatischen Wegen in dieser schwierigen Nachkriegslandschaft" zu verzeichnen war.

Moskaus ehemalige Verbündete

Während sich Moskau in der Ukraine festfährt, verliert es allmählich seinen Einfluss im ehemaligen sowjetischen Raum. Die auffälligste Veränderung in diesem Sinne ist der Verlust von Russlands jahrzehntelanger Hochburg im Südkaukasus.

Im September 2023 eroberte Aserbaidschan nach einem jahrzehntelangen Konflikt mit Armenien, in dem der Kreml eine zentrale Rolle spielte, nach einer blitzschnellen Militäraktion die vollständige Kontrolle über die Region Karabach zurück.

"Ich würde aber auch sagen, dass Armenien und Aserbaidschan ironischerweise dasselbe Ziel verfolgen, nämlich Moskau zu trotzen und Russland aus dem Südkaukasus zu verdrängen", so Giragosian.

Fast zwei Jahre später schreiben Eriwan und Baku abseits von Russland Geschichte, indem sie sich auf den Text eines Friedensabkommens einigen und ihre Beziehungen nach einem blutigen Konflikt, dessen Ende bis vor kurzem nicht absehbar war, normalisieren.

Aserbaidschans militärische Kampagne in Karabach hat Armenien vor Augen geführt, was die Regime Syriens und des Irans später herausfanden - Russland springt nicht ein, um seine Verbündeten zu unterstützen, wenn diese es brauchen.

Giragosian sagte Euronews, dass Armenien dies sogar schon früher, im Jahr 2020, während der sechswöchigen Eskalation in Karabach erkannt habe, "wo Russland realistischerweise als gefährlich unzuverlässig angesehen wurde".

Jetzt, da die Region "nicht mehr das Druckmittel für Russland ist", werde Moskau unweigerlich nach einem anderen Weg suchen, um seinen Einfluss im Südkaukasus zu behalten, sagte er.

Destabilisierung Armeniens

Moskau hat sich bemüht, die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Verbündeten wiederherzustellen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow besuchte am 20. Mai Eriwan und signalisierte damit die Absicht des Kremls, die Beziehungen zu Armenien zu stabilisieren und zu verstärken.

Laut Giragosian ist Armenien nun auch zwei verschiedenen russischen Desinformationskampagnen ausgesetzt. Die erste konzentriert sich auf Berichte über den Ausbau der russischen Militärbasis in der zweitgrößten Stadt Armeniens, Gumri.

Giragosian zufolge ist ein Teil des Grundes für diese Kampagne der Versuch Russlands, sowohl die Europäische Union, die Beobachter nach Armenien entsandt hat, einzuschüchtern als auch Druck auf die Regierung in Eriwan auszuüben, da sie sich Europa annähert.

Der ukrainische Militärgeheimdienst (HUR) veröffentlichte einen angeblichen Befehl der russischen Armee, ihre militärische Präsenz auf einem Stützpunkt in Armenien zu verstärken. Eriwan wies die Behauptung, Russland verstärke seine Präsenz in Armenien, kategorisch zurück.

Die zweite Desinformationskampagne, die Giragosian als "ebenso absurd" bezeichnete, beinhaltet eine russische Behauptung über "eine von den Amerikanern inszenierte Biowaffenanlage in Armenien".

Moskau hatte vor der umfassenden Invasion wiederholt ähnliche Aussagen über US-Biowaffenanlagen in der Ukraine aufgestellt. Auch über Georgien hat Russland in der Vergangenheit ähnliche falsche Behauptungen aufgestellt.

Diese Kampagnen, so Giragosian, weisen auf die Schwäche Russlands hin. "Russland hat im Südkaukasus und in Zentralasien stark an Macht und Einfluss verloren. Dies ist jedoch nur vorübergehend. Es ist eine Anomalie. Wir sehen einen Sturm am Horizont", erklärte er.

Sturm am Horizont

Fünfzehn Personen, darunter zwei Erzbischöfe der Apostolischen Kirche, wurden Ende Juni in Armenien wegen des Vorwurfs der Putschplanung verhaftet.

Ministerpräsident Paschinjan erklärte, die Strafverfolgungsbehörden hätten einen groß angelegten und finsteren Plan eines "kriminellen oligarchischen Klerus" zur Destabilisierung der Republik Armenien und zur Machtergreifung vereitelt.

Wenige Tage vor diesen Verhaftungen hatten die armenischen Behörden Samvel Karapetyan festgenommen, einen russischen Milliardär armenischer Herkunft, der den Betreiber des armenischen Stromnetzes kontrolliert und ebenfalls politische Ambitionen hegt.

Vor seiner Verhaftung brachte Karapetyan seine Unterstützung und Rückendeckung für die Kirche zum Ausdruck und sagte, dass "eine kleine Gruppe von Menschen, die die tausendjährige Geschichte Armeniens und der Kirche vergessen haben", die religiöse Institution angreife.

"Ich habe immer an der Seite der armenischen Kirche und des armenischen Volkes gestanden", sagte der Milliardär und fügte etwas hinzu, das wie ein direkter Hinweis auf seine Absichten wirkte: "Wenn die Politiker keinen Erfolg haben, werden wir auf unsere Weise in diese Kampagne gegen die Kirche eingreifen."

Auf die Frage nach dem Putschversuch sagte Giragosian gegenüber Euronews, die Situation sei "mehr als es scheint, aber auch weniger als es scheint".

"Im breiteren Kontext war dies tatsächlich der fünfte Putschversuch gegen die demokratisch gewählte armenische Regierung (seit den Wahlen im Jahr 2018, als Pashinyan an die Macht kam)", sagte er.

"Keiner dieser fünf Versuche war sehr ernsthaft. Und viele der Schritte gegen die armenische Regierung sind eher darauf ausgelegt, um russische Unterstützung zu werben, als durch russische Aktivitäten angetrieben zu werden."

Selbst wenn Moskau mehr in Armenien intervenieren wollte, so Giragosian, könne es das nicht, da "Russland nach wie vor von den Ereignissen in der Ukraine überwältigt ist" und in Armenien so wahrgenommen wird.

Der Faktor Ukraine im Südkaukasus

Armenien, wie auch andere russische Nachbarn, haben bereits ihre Schlüsse aus "Russlands gescheiterter Invasion in der Ukraine" gezogen, so Giragosian gegenüber Euronews.

"Eine wichtige Lektion, die man auf dem ukrainischen Schlachtfeld gelernt hat, ist die überraschende Schwäche und Inkompetenz der russischen Streitkräfte. Das ist eine wichtige Lektion für alle Länder in der näheren und weiteren Umgebung Russlands."

Die zweite Lektion lautet: "Armeniens Zukunft liegt viel mehr im Westen, und es gibt keine Sehnsucht mehr nach einer autoritären Führung nach dem Vorbild von Wladimir Putin".

Russland trägt die Hauptschuld für seine Arroganz und dafür, dass es Armenien als selbstverständlich ansieht. Richard Giragosian Gründungsdirektor des Regionalen Studienzentrums (RSC)

"Russland trägt die Hauptschuld für seine Arroganz und dafür, dass es Armenien als selbstverständlich ansieht. Mit anderen Worten, wir sehen, dass Armenien seine Unabhängigkeit wieder behauptet und seine Souveränität auf Kosten der jahrelangen übermäßigen Abhängigkeit von Russland stärkt."

Anfang 2025 verabschiedete das armenische Parlament einen Gesetzesentwurf, mit dem der Prozess des Beitritts zur Europäischen Union eingeleitet werden sollte - ein aus Sicht Moskaus letztlich feindlicher Schritt.

Eriwan sei sich auch des Risikos bewusst, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen, "wenn wir uns Russlands ungeheuerliche Verbrechen gegen die Ukraine ansehen", so Giragosian weiter.

Machtvakuum im Südkaukasus

Wenn Moskau seinen Einfluss in der Region verliere und Aserbaidschan und Armenien sich von dem ehemaligen Verbündeten distanzierten, entstehe ein gefährliches Machtvakuum, sagte Giragosian. "Aserbaidschan und Armenien lehnen zu Recht jede Vermittlerrolle Russlands ab."

Es gibt Befürchtungen und Erwartungen, dass "ein wütendes, rachsüchtiges Russland auf alle seine Nachbarn losgehen und versuchen wird, den verlorenen Einfluss zurückzugewinnen".

Und obwohl Russland derzeit noch von seinem totalen Krieg gegen die Ukraine überwältigt ist, ist man sich darüber im Klaren, dass "diese Ablenkung nicht ewig anhalten wird", zumal in Armenien im kommenden Juni Wahlen anstehen.

Eriwan wird die Republik Moldau genau beobachten, wo die bevorstehenden Parlamentswahlen bereits von Russlands Desinformationskampagnen und Manipulationsversuchen der Wähler in einem noch nie dagewesenen Ausmaß betroffen waren.

In diesem Zusammenhang baut Armenien seine Zusammenarbeit mit der EU aus.

"Der armenische Transaktionsansatz ist klug, denn er ist schrittweise. Er zielt nicht auf eine NATO-Mitgliedschaft oder etwas allzu Provokatives ab", sagte Giragosian.

"Ich glaube aber, dass Armeniens demokratische Glaubwürdigkeit, seine Legitimität und seine Aussichten auf Stabilität das Land wirklich darin bestärken, sich Putins Russland in keiner Weise zu unterwerfen.

Gleichzeitig normalisiert Eriwan auch seine Beziehungen zur Türkei.

"Die Türkei versucht, ihre verlorene regionale Führungsrolle wiederzuerlangen", sagt Giragosian und verweist auf die wirtschaftlichen Aspekte dieser Situation, da Ankara die Wiedereröffnung der Grenze zu Armenien anstrebt, um den Osten der Türkei zu stabilisieren.

"Wir erwarten eine gewisse Win-Win-Situation im Hinblick auf die Wiederherstellung von Handel und Verkehr. Das ist die treibende Kraft hinter diesen diplomatischen Fortschritten", sagte er und fügte hinzu, dass Russland immer noch versuchen werde, seinen Einfluss wiederherzustellen.

"Russland wird, wenn es klug ist, versuchen, eine führende Rolle bei der Wiederherstellung von Handel und Verkehr, insbesondere zwischen Armenien und Aserbaidschan, zu spielen", eine Strategie, gegen die sich Armenien laut Giragosian bereits gewehrt hat, da "Russland in Armenien so unbeliebt ist und ihm so sehr misstraut wird."

Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, sich auf das vorzubereiten, was kommen wird - nicht auf die Veränderungen in Armenien, wie Giragosian warnte, sondern auf die, die von Russland ausgehen.

"Wir müssen uns auf ein anderes Szenario vorbereiten. Für den Tag nach Putin ist ein schwaches Russland mit einem Machtkampf in Moskau eine ebenso ernste Herausforderung in der Region", schloss er.