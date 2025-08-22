Der Iran hat am Freitag angekündigt, dass sein Außenminister eine Telefonkonferenz mit seinen französischen, deutschen und britischen Amtskollegen abhalten werde, um die Wiederverhängung von Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Teherans Atomprogramm wenige Tage vor Ablauf der Frist zu verhindern.

Die "Telefonkonferenz von Außenminister Abbas Araghchi", so die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA, findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die drei Parteien des 2015 geschlossenen Atomabkommens mit Teheran drohen, die Sanktionen im Rahmen eines so genannten "Snapback"-Mechanismus wieder einzuführen.

Laut IRNA wird auch die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kaja Kallas, an dem Gespräch teilnehmen.

Die Besorgnis der Europäer über das iranische Programm, das vor dem 12-tägigen iranisch-israelischen Konflikt im Juni, bei dem die iranischen Atomanlagen bombardiert wurden, Uran auf nahezu waffenfähiges Niveau angereichert hatte, ist noch größer geworden, seit Teheran die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) eingestellt hat.

Dadurch tappt die internationale Gemeinschaft im Dunkeln, was das Ausmaß des iranischen Programms und den Status der Bestände an Uran betrifft, das auf einen Reinheitsgrad von 60 % angereichert wurde, was nur ein kurzer, technischer Schritt zum waffenfähigen Zustand von 90 % ist.

Irans Außenminister Abbas Araghchi am 7. Juli 2025 beim 17. jährlichen BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro AP Photo

Der Iran besteht seit langem darauf, dass sein Programm friedlich ist, obwohl er das einzige nicht atomar bewaffnete Land ist, das Uran in diesem Umfang anreichert.

Nach Einschätzung der USA, der IAEO und anderer Organisationen hatte der Iran bis 2003 ein Atomwaffenprogramm.

In einem Schreiben vom 8. August warnten die drei europäischen Länder den Iran, dass sie Sanktionen verhängen würden, wenn Teheran keine "zufriedenstellende Lösung" für das Nuklearproblem erreichen würde.

Iran droht IAEO-Chef Grossi mit Verhaftung

Diese Frist würde am 31. August ablaufen, so dass dem Iran nur wenig Zeit bliebe, um eine Einigung mit den Europäern zu erzielen, die in den Jahren der ergebnislosen Verhandlungen zunehmend skeptisch gegenüber dem Iran geworden sind.

Die Wiederherstellung des Zugangs der IAEO ist ein wichtiger Bestandteil der Gespräche. Der Iran hat die IAEA, die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen, teilweise für den Krieg mit Israel verantwortlich gemacht, ohne dafür Beweise vorzulegen.

IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am 23. Juni 2025 bei einer Gouverneurssitzung in Wien AP Photo

Die IAEA gibt vierteljährliche Berichte über das iranische Atomprogramm heraus und erhielt durch das Abkommen von 2015 mehr Zugang, um das Programm zu überwachen.

Der Iran hat Generaldirektor Rafael Grossi mit Verhaftung gedroht, sollte er in den Iran kommen, was die Gespräche weiter erschwert.

Grossi erwägt, für das Amt des UN-Generalsekretärs zu kandidieren, was Teheran in seiner Kritik an dem argentinischen Diplomaten ebenfalls aufgegriffen hat.

Bei der Ankündigung des Gesprächs erwähnte der IRNA-Bericht die Frist nicht und schien stattdessen anzudeuten, dass die Bedenken des Irans die Diskussion dominieren würden.

Unter Berufung auf den Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baghaei, teilte die Nachrichtenagentur IRNA mit, Araghchi werde die Aufhebung der ungesetzlichen Sanktionen" und die Notwendigkeit für die beteiligten Parteien, auf die kriminellen Angriffe gegen die friedlichen Nuklearanlagen des Irans zu reagieren" besprechen.

Die im Atomabkommen vorgesehene Möglichkeit zur Rücknahme der Sanktionen läuft im Oktober aus, was die Europäer unter Druck setzt, das Abkommen als Druckmittel gegenüber dem Iran einzusetzen, bevor sie diese Möglichkeit verlieren.

Im Rahmen des "Snapback"-Verfahrens kann jede Vertragspartei die Nichteinhaltung des Abkommens durch den Iran feststellen und die Sanktionen erneut auferlegen. Nach dem Auslaufen des Abkommens könnten die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, China und Russland, die den Iran in der Vergangenheit unterstützt haben, sich aber aus dem Konflikt im Juni herausgehalten haben, ein Veto gegen die Sanktionen einlegen.