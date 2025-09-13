US-Präsident Donald Trump hat alle NATO-Länder aufgefordert, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Gleichzeitig drohte er China mit Zöllen von 50 bis 100 % wegen seiner russischen Erdölkäufe.

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"China hat eine starke Kontrolle, ja sogar einen starken Einfluss auf Russland und diese mächtigen Zölle werden diesen Einfluss brechen", schrieb Trump am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Trump erklärte er sei bereit, Sanktionen gegen Russland zu verhängen - unter der Bedingung, dass alle Mitgliedsstaaten den Kauf von russischem Öl einstellen. In den sozialen Medien schrieb er dazu: „Wenn die NATO tut, was ich sage, wird der Krieg schnell enden.“

Er fügte hinzu, dass er glaube, dass das Engagement der NATO, den Krieg zu gewinnen, "weit weniger als 100%" gewesen sei und dass der Kauf von russischem Öl durch einige Mitglieder des Bündnisses "schockierend" sei.

An die übrigen NATO-Staaten gerichtet, sagte der US-Regierungschef: "Das schwächt Ihre Verhandlungsposition und Ihre Verhandlungsmacht gegenüber Russland erheblich."

Seit 2023 ist das NATO-Mitglied Türkei der drittgrößte Abnehmer von russischem Öl nach den Nicht-NATO-Mitgliedern China und Indien. Zu den anderen NATO-Mitgliedsstaaten, die russisches Öl gekauft haben, gehören Ungarn und die Slowakei.

Der US-Präsident hat wiederholt versprochen, dass er den Krieg beenden könne, obwohl er bisher noch nicht den nötigen Druck ausgeübt hat, um die russische Invasion in der Ukraine zu beenden. Er ist jedoch nach wie vor der Meinung, dass die Invasion nicht stattgefunden hätte, wenn er zum Zeitpunkt ihres Beginns Präsident gewesen wäre, und er glaubt, dass er sie stoppen kann.

"Dies ist nicht Trumps Krieg (er hätte nie begonnen, wenn ich Präsident wäre), es ist Bidens und Selenskyjs Krieg. Ich bin nur hier, um dabei zu helfen, ihn zu beenden und Tausende von russischen und ukrainischen Leben zu retten", schrieb er auf Truth Social.

Letzten Monat empfing Trump seinen Amtskollegen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin, in Alaska zu Gesprächen, die jedoch keine Fortschritte in Richtung Frieden und dauerhaften Waffenstillstand brachten.

Trumps Beitrag kommt wenige Tage, nachdem Russland mehrere Drohnen in den polnischen Luftraum abgeschossen hat, was die Aktivierung von Artikel 4 des NATO-Vertrags auslöste.

Artikel 4 des Nordatlantikvertrags sieht die Möglichkeit gemeinsamer Konsultationen zwischen den NATO-Verbündeten vor, "wenn nach Auffassung einer von ihnen die territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Vertragsparteien bedroht ist".

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat inzwischen ein "Eastern Sentry"-Programm angekündigt , mit dem weitere russische Übergriffe verhindert und Solidarität mit Polen gezeigt werden soll.