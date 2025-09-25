Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

EU-Verfahren gegen SAP: Tech-Konzern droht Milliardenstrafe

SAP
SAP Copyright  THOMAS KIENZLE/AP
Copyright THOMAS KIENZLE/AP
Von Sonja Issel
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button

Die EU-Kommission wirft SAP vor, seine Marktmacht bei Wartungs- und Serviceverträgen auszunutzen. Im schlimmsten Fall könnte ein Bußgeld von bis zu 3,4 Milliarden Euro fällig werden.

WERBUNG

Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen den deutschen Softwareanbieter SAP eingeleitet. Der Vorwurf: Der Konzern könnte seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben, um überhöhte Zahlungen für Wartungs- und Servicedienstleistungen durchzusetzen. Das teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.

Kommission: Geschäftsmodell benachteiligt Kunden und behindert Wettbewerb

Die EU-Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen den Softwarekonzern SAP eröffnet. Laut Kommission erschwert SAP bei Wartungs- und Serviceleistungen einen Anbieterwechsel, indem entsprechende Leistungen automatisch in Lizenzverträgen enthalten und durch automatische Verlängerungen gesichert seien. Zudem müssten Kunden teils für Services zahlen, die sie nicht nutzen, oder hohe Gebühren bei Kündigungen leisten.

"Dieses Geschäftsmodell könnte den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt erheblich eingeschränkt haben", so die EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera.

Bußgeld in Höhe von 3,4 Milliarden Euro möglich

Für das Verfahren gilt keine feste Frist. Sollte die EU-Kommission zu dem Schluss kommen, dass SAP gegen Wettbewerbsrecht verstoßen hat, könnte ein Bußgeld von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes fällig werden - im Fall von SAP bis zu 3,4 Milliarden Euro.

SAP hat nun die Möglichkeit, auf die Kommission zuzugehen und Anpassungen am Geschäftsmodell vorzunehmen. Dadurch ließe sich ein Bußgeld möglicherweise vermeiden.

Als wertvollster Konzern im DAX gilt SAP weltweit als einer der größten Anbieter von Unternehmenssoftware und Cloud-Lösungen. Seine Programme finden unter anderem in der Personalverwaltung Anwendung.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Mehrsprachig, unermüdlich, virtuell: Deutschlands erster KI-Staatsminister geht online

Pump Foil World Cup endet mit Siegen für Lippitsch und Finander

NASA-Nachschubmission: SpaceX startet 50. Dragon-Raumschiff zur ISS