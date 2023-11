Fortune 500 Europa: Welches Unternehmen ist das größte auf dem Kontinent?

Energieunternehmen stehen an der Spitze der neu veröffentlichten Liste der Fortune 500 Europe.

WERBUNG

Wir stellen eine neue Rangliste der sich ständig verändernden europäischen Unternehmenslandschaft vor: Fortune 500 hat soeben seine allererste europäische Ausgabe veröffentlicht, in der die Unternehmen nach der Höhe ihres Umsatzes aufgelistet sind.

Die Rangliste umfasst Unternehmen aus 24 verschiedenen Ländern der Region, einschließlich Russland.

Der Gesamtumsatz der Fortune 500 Europe beläuft sich auf 13,9 Billionen Dollar (13,02 Billionen Euro) - das entspricht dem 3,5-fachen des deutschen BIP.

Im Vergleich dazu beläuft sich der Gesamtumsatz der US Fortune 500 auf 18,1 Billionen Dollar und der der Fortune Global 500 auf 41 Billionen Dollar.

Die europäischen Unternehmen hatten in ihrem letzten Geschäftsjahr mehrere Herausforderungen zu bewältigen, darunter der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energiepreise. Scott DeCarlo Redakteur Fortune 500

Trotz der jüngsten Berichte über seine schwächelnde Wirtschaft ist Deutschland immer noch Europas größtes Kraftzentrum, wenn es um lukrative Unternehmen geht: 80 deutsche Unternehmen stehen auf der Liste, wobei Volkswagen und Uniper die ersten drei Plätze belegen.

Erwähnenswert ist auch die russische Gazprom, die trotz einer Reihe westlicher Sanktionen aufgrund des Moskauer Krieges gegen die Ukraine immer noch unter den zehn größten Unternehmen in Europa auf Platz acht rangiert.

Da die weltweiten Spannungen und Kriege die Energiepreise in die Höhe getrieben und die Versorgung eingeschränkt haben, konnten die großen Unternehmen des Sektors ihre Einnahmen steigern und so einige der besten Plätze auf der Liste einnehmen, darunter auch den ersten Platz: Der britische Energieriese Shell ist mit einem Jahresumsatz von 381 Millionen Dollar (355,8 Millionen Euro) im Jahr 2022 das größte Unternehmen in Europa.

Weitere Energieunternehmen auf den vorderen Plätzen sind die französische TotalEnergies (4), die britische BP (6) und Electricité de France, die die Top 10 der wertvollsten Unternehmen des Kontinents abrunden.

Die Top-10-Liste der Fortune 500 Europe 2023

Shell (Großbritannien) Volkswagen (Deutschland) Uniper (Deutschland) TotalEnergies (Frankreich) Glencore (Schweiz) BP (UK) Stellantis (Niederlande) Gazprom (Russland) Mercedes-Benz Gruppe (Deutschland) Electricité de France (Frankreich)

Der Banken- und Finanzsektor hingegen, der durch einen lahmen Markt für Fusionen und Übernahmen beeinträchtigt wird, befindet sich weiter unten auf der Liste: die spanische Banco Santander auf Platz 21, die französische BNP Paribas auf Platz 27 und die britische HSBC Holdings auf Platz 28.

Obwohl sie in der Rangliste weiter unten stehen, sind Finanzunternehmen mit 84 Unternehmen auf der Liste immer noch am häufigsten vertreten.

Neben dem Energie- und Finanzsektor sind auch Firmen aus den Sektoren Baustoffe (30), Lebensmittel und Getränke (27) und Einzelhandel (25) unter den 500 größten Unternehmen Europas zu finden.

"Die europäischen Unternehmen hatten in ihrem letzten Geschäftsjahr mehrere Herausforderungen zu bewältigen, darunter der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Energiepreise sowie die wirtschaftliche Volatilität aufgrund der hohen Inflation und der hohen Zinssätze", so Scott DeCarlo, Herausgeber der Fortune-Liste.

"Trotz des Gegenwinds profitierten einige Branchen von einem Anstieg der Verbrauchernachfrage, nachdem sie die COVID-19-Pandemie überwunden hatten, und für einige von ihnen stand das Thema Nachhaltigkeit weiterhin im Vordergrund", fügte er hinzu. "Mit einer vielfältigen Bevölkerung kommen auch vielfältige Herausforderungen, und so wachsen diese europäischen Kraftpakete weiter und passen sich in einer zunehmend komplexen und unvorhersehbaren geopolitischen und wirtschaftlichen Landschaft an."

Welche Länder haben die reichsten Unternehmen?

Nach Deutschland ist Großbritannien das am stärksten vertretene Land in der Fortune-500-Liste. 76 Unternehmen sind in der Rangliste vertreten, die mehr als 2 Millionen Dollar (1,87 Millionen Euro) erwirtschaften, was mehr als 15 % des Gesamtumsatzes der Liste entspricht.

Zu den bekannten britischen Unternehmen auf der Liste gehören Tesco (34), BT Group (152), Diageo (188), Marks & Spencer (255), John Lewis Partnership (274) und BBC Group (436).

Nach Großbritannien und Deutschland folgt Frankreich: 71 französische Unternehmen stehen auf der Liste, während die Niederlande 37 und die Schweiz 36 Unternehmen stellen.

In den Fortune 500 Europe sind 35 weibliche CEOs vertreten, das sind 7 % und damit mehr als die 5,8 % Frauen in den Fortune Global 500, aber weniger als die 10,4 % in den US Fortune 500.

Die meisten der aufgeführten Unternehmen sind alteingesessen und im Durchschnitt 108 Jahre alt. Das älteste Unternehmen auf der Liste ist Anheuser-Busch InBev, dessen Wurzeln in Deutschland bis ins Jahr 1366 zurückreichen.