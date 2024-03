Millennials könnten in den nächsten 20 Jahren Immobilien und Immobilienvermögen im Wert von Billionen erben.

Millennials könnten die reichste Generation aller Zeiten werden, so der Wealth Report 2024 des Immobilienmaklers Knight Frank.

Definiert als die zwischen 1981 und 1996 Geborenen, könnten die Millennials, auch bekannt als Generation Y, in den nächsten 20 Jahren einen beträchtlichen Geldsegen erleben, der auf Immobilien und andere Vermögenswerte zurückzuführen ist, die ihre Eltern und Großeltern angehäuft haben. Dies könnte sich allein in den USA auf etwa 90 Billionen Dollar (83,1 Billionen Euro) belaufen.

"Wenn die stille Generation (geboren von 1925 bis 1945), die Babyboomer (1946 bis 1964) und die älteste Kohorte der Generation X (1965 bis 1979) sterben, werden 2,5 Billionen Pfund (2,9 Billionen Euro) an Vermögen, die in ihren Häusern gebunden sind, frei werden", heißt es in dem Bericht laut Yahoo Finance.

Liam Bailey, Global Head of Research bei Knight Frank, ist der Ansicht, dass der Zufluss von Vermögen an die jüngere Generation einen großen Beitrag zur Steigerung nachhaltiger Investitionen und zur bewussten Reduzierung des CO2-Fußabdrucks leisten wird.

"Millennials scheinen die Botschaft verstanden zu haben, wenn es darum geht, den Konsum einzuschränken - 80 % der männlichen und 79 % der weiblichen Befragten geben an, dass sie versuchen, ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern", so Bailey, wie der Guardian berichtet.

Könnte eine Erbschaft ausreichen, um anhaltende wirtschaftliche Schocks abzufedern?

Obwohl die Erbschaft den Finanzen der Millennials wahrscheinlich einen hübschen Batzen Geld einbringen wird, sieht die aktuelle Realität viel düsterer aus. Die Millennials haben bereits eine Reihe von Schocks erlebt, wie den Brexit, die Pandemie, die Lebenshaltungskostenkrise, den Russland-Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise. In jüngster Zeit haben auch der Krieg zwischen Israel und Hamas und die Angriffe am Roten Meer zu einer zunehmenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit beigetragen.

Mehrere der oben genannten Faktoren haben auch zu einem Anstieg der Inflation geführt, wobei die Inflation im Vereinigten Königreich im Oktober 2022 mit 11,1 % einen 41-Jahres-Höchststand erreichte. Obwohl sie seither deutlich gesunken ist und im Januar 2024 bei 4 % lag, ist sie immer noch doppelt so hoch wie das 2 %-Ziel der Bank of England.

Dies wiederum hat zu höheren Zinssätzen geführt, da die Bank of England versucht, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Auch die Hypothekenzinsen sind gestiegen. Die Immobilienpreise haben dazu geführt, dass viele Millennials sagen, dass sie sich den Kauf eines Hauses derzeit nicht leisten können.

Die Krise der Lebenshaltungskosten hat auch dazu beigetragen, dass viele Millennials sagen, dass sie von Monat zu Monat von ihrem Gehalt leben und es sich nicht leisten können, viel auf Sparkonten oder in Rententöpfe einzuzahlen. Dies steht womöglich im Gegensatz zu dem stereotypen Bild des durchschnittlichen Millennials, der sein Geld für teure Kaffees und andere Luxusgüter verschwendet.

Laut dem Bericht der Resolution Foundation über die Generationenbilanz 2023 "verdienten Millennials, die Ende der 1980er Jahre geboren wurden, im Alter von 30 Jahren durchschnittlich 8 % weniger als ihre Altersgenossen der Generation X", als sie im gleichen Alter waren.

Millennials sind optimistischer, was das Einkommenswachstum angeht

Die Knight Frank Umfrage zur nächsten Generation zeigt, dass 75 % der männlichen vermögenden Millennials (HNWI) davon ausgehen, dass ihr Vermögen in den nächsten 12 Monaten wachsen wird.

Bei den Frauen erwarteten 64 % der weiblichen Millennial-HNWI das Gleiche. Diese Zahl stieg auf 81 % der Frauen, wenn es um die nächste Generation, die Gen Z, ging, wobei die Hälfte von ihnen angab, dass sie einen "erheblichen Zuwachs" erwarteten.

Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass einige Anleger der Meinung sind, dass die Maßnahmen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation bisher recht gut funktioniert haben, wobei sich der Disinflationsprozess in den letzten Monaten beschleunigt hat. Die Aussicht auf Zinssenkungen durch mehrere große Zentralbanken im Laufe dieses Jahres hat ebenfalls zu der positiven Stimmung beigetragen.

Trotz einiger wirtschaftlicher Schocks haben sich auch einige Aktien, insbesondere in den USA, gut entwickelt. Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz gehörten zu den erfolgreichsten und stießen auf großes Interesse, wobei Unternehmen wie Nvidia besonders gut abschnitten, ebenso wie die "magnificent seven" US-Aktien insgesamt.

Bailey sagte: "Die verbesserten Zinsaussichten, die robuste Leistung der US-Wirtschaft und ein starker Anstieg der Aktienmärkte haben weltweit zur Vermögensbildung beigetragen. Ende 2023 gab es 4,2 % mehr Ultra High Net Worth Individuals (UNHWIs) als ein Jahr zuvor, wobei jeden Tag fast 70 sehr vermögende Anleger hinzukamen, so dass sich die Gesamtzahl weltweit auf knapp über 626.619 erhöhte."

Der Wealth Report geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und die Zahl der vermögenden Personen weltweit bis 2028 um 28,1 % steigen wird. In Malaysia wird mit einem Wachstum von 35 % gerechnet, in Indonesien mit 34 %, in Indien mit 50 % und auf dem chinesischen Festland mit 47 %. Weltweit gesehen ist dies jedoch immer noch weniger als der Anstieg von 44 % in den fünf Jahren bis 2023.

Millennials sind auch optimistischer, dass die Preise für Wohnimmobilien weiter steigen werden, was dazu führen könnte, dass der Wert ihrer Immobilien und Immobilieninvestitionen erheblich zunimmt, wenn sie diese von früheren Generationen erben.

"Die wachsende Kohorte wohlhabender Personen steht Immobilien positiv gegenüber. Fast ein Fünftel (19 %) der UHNWIs plant, in diesem Jahr in Gewerbeimmobilien zu investieren, während mehr als ein Fünftel (22 %) den Kauf von Wohnimmobilien plant. Das Wachstum im Vorhersagezeitraum bietet verschiedene Möglichkeiten für Investoren, insbesondere für Bauträger, die in der Lage sind, Immobilien anzubieten, die den sich ändernden Vorlieben der Neureichen entsprechen", so Bailey.