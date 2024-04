Da KI immer mehr an Bedeutung gewinnt, befasst sich The Exchange mit der Frage, wie sich die KI-Revolution in Zukunft auf unsere Geschäftsabläufe auswirken wird.

Künstliche Intelligenz gibt es schon seit Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Menschen mit ihr interagieren, drastisch verändert. Heutzutage werden die meisten Menschen schon mit KI in Berührung gekommen sein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das liegt zum Teil daran, dass es immer schwieriger wird, zwischen Mensch und Maschine zu unterscheiden, da die KI-Entwicklung immer schneller voranschreitet. Laut einer Umfrage des Weltwirtschaftsforums werden 75 Prozent der befragten Unternehmen in den nächsten fünf Jahren KI einsetzen.

In dieser Folge von The Exchange teilt der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, seine Ansichten über die globalen Auswirkungen der KI. Wir sprechen auch mit dem CEO des in San Francisco ansässigen Softwareunternehmens Builder.ai, Sachin Dev Duggal, der uns erklärt, wie sich KI in Zukunft auf Unternehmen auswirken wird.