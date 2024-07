Auch die Champagnerhäuser sind in den letzten Wochen unter Druck geraten, nachdem China beschlossen hatte, Zölle auf die Einfuhr von Luxusgütern aus der EU zu erheben.

Das französische Champagner-Komitee und die Erzeuger haben vorgeschlagen, die Anzahl der geernteten Trauben im Jahr 2024 zu reduzieren, nachdem die Champagnerverkäufe enttäuschend waren und die Kunden nicht bereit waren, Luxusgüter zu kaufen.

Die Champagnerverkäufe sind in den ersten sechs Monaten des Jahres bereits um mehr als 15 % auf rund 106,7 Millionen Flaschen eingebrochen. Um die Erzeuger vor weiteren Verlusten zu schützen, wurde die Höchstmenge der geernteten Trauben für dieses Jahr auf 10.000 Kilogramm pro Hektar festgelegt, gegenüber 11.400 Kilogramm pro Hektar im Vorjahr.

Die derzeitige Ernte wurde bereits durch ungünstige Witterungsbedingungen beeinträchtigt, wobei übermäßiger Regen und Frost Probleme wie Mehltau verursachten, der die Kulturen schädigt. Im Sommer führen Hitzewellen oft zu heftigen Unwettern.

Das diesjährige Angebot an Champagner kann jedoch noch gerettet werden, da die meisten Champagnerflaschen viele verschiedene Jahrgänge enthalten. Daher ist es üblich, auf die Bestände der Vorjahre zurückzugreifen, die in der Regel in Zeiten guter Ernten aufgefüllt werden.

Das französische Champagner-Komitee hat am Freitag auch neue Änderungen der Beschäftigungsvorschriften für Saisonarbeiter vorgestellt, darunter verbesserte Branchenrichtlinien und Gesundheits- und Sicherheitspraktiken sowie Hinweise darauf, wie mehr Saisonarbeiter angeworben werden können.

Zu diesen Änderungen erklärten Mazime Toubart und David Chatillon, die Ko-Präsidenten des Comite Champagne, in einer Erklärung: "Alle heute vorgestellten Maßnahmen sind das Ergebnis der seit Oktober 2023 geleisteten Arbeit zur Entwicklung dieses beispiellosen und notwendigen Aktionsplans. Wir möchten die Beteiligung der Regierung an unserer Arbeit würdigen, die von der französischen Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Solidarität, Catherine Vautrin, unterstützt wird".

"Das Comite Champagne hat seine kollektive Verantwortung wahrgenommen, indem es konkrete Maßnahmen ergriffen hat. Wir zählen nun auf die Unterstützung aller, um sicherzustellen, dass die einzelnen Praktiken der Exzellenz unserer Appellation entsprechen."

Chinesische Zölle belasten die Hersteller von Luxusgütern weiter

Der eskalierende Handelskrieg zwischen der EU und China, der durch die EU-Zölle auf die Einfuhr chinesischer Elektrofahrzeuge ausgelöst wurde, verschärft sich weiter, nachdem China ebenfalls mit Vergeltungszöllen gedroht hat. Diese werden auf EU-Exporte von Luxusgütern wie Branntwein, Wein und Cognac, Uhren und Handtaschen sowie auf andere Produkte wie Milchprodukte und Schweinefleisch erhoben.

Hersteller wie Pernod Ricard und Moet Hennessy sind bereits unter Beschuss geraten. Darüber hinaus haben die derzeit weltweit spürbare wirtschaftliche Unsicherheit, die höheren Zinsen, der Anstieg der Lebenshaltungskosten sowie die geopolitischen Spannungen zu einer zunehmenden Zurückhaltung bei den Ausgaben für Luxusgüter geführt.