Wohnungssuche: Wo in Europa sind die Preise am stärksten gestiegen?

Während in Serbien die Wohnungspreise pro Quadratmeter im Laufe des Jahres am stärksten gestiegen sind, gibt es ein Land in Europa, das nach wie vor den höchsten Preis pro Quadratmeter und das höchste Durchschnittseinkommen aufweist.

Obwohl die anhaltende Krise bei den Lebenshaltungskosten sowie die steigende Inflation und die höheren Zinssätze in gewisser Weise deflatorisch wirken, sind die Wohnungspreise pro Quadratmeter in mehreren europäischen Ländern im vergangenen Jahr gestiegen.

Laut einer Studie von Deluxe Holiday Homes, die sich auf Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und Numbeo stützt, ist Serbien das Land mit dem stärksten Anstieg der Wohnungspreise zwischen 2023 und 2024. Litauen liegt auf dem zweiten Platz, Rumänien auf dem dritten. Auch in Malta und Spanien sind die Wohnungspreise im letzten Jahr erheblich gestiegen.

Obwohl Serbien im Laufe des Jahres den größten Anstieg der Wohnungspreise verzeichnete, hat die Schweiz mit 18.781 Euro immer noch den höchsten Quadratmeterpreis sowie das höchste Durchschnittseinkommen und die höchsten Lebenshaltungskosten. Griechenland mit 2.899 Euro den niedrigsten Quadratmeterpreis.

Serbien

In Serbien stiegen die Wohnungspreise pro Quadratmeter von 2023 bis 2024 um 82,66 % auf etwa 3.721 Euro. Das Durchschnittseinkommen scheint damit jedoch nicht Schritt zu halten und liegt bei durchschnittlich 764 Euro pro Monat. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in Serbien mit 641 Euro pro Monat relativ niedrig, was den exponentiellen Anstieg der Wohnungspreise etwas abfedern könnte.

Einer der Hauptgründe für das starke Wachstum der Wohnungspreise in Serbien ist, dass die Zinssätze für Wohnungsbaudarlehen immer noch recht niedrig sind. Außerdem investieren viele Bürger, die ihre Ersparnisse in ausländischer Währung in diesen Sektor investieren wollen, in Immobilien.

Dies ist oft eine der rentabelsten Möglichkeiten, Devisen in Serbien anzulegen, da für Ersparnisse in Fremdwährung bei Banken nur sehr geringe Zinsen gezahlt werden. Andererseits stellen die Wechselkursschwankungen weiterhin eine große Gefahr dar.

Direkt in serbische Immobilien zu investieren ist auch für Menschen mit nicht-traditionellen oder flexiblen Arbeitsverhältnissen sinnvoller, da sie ohne eine feste Anstellung kaum Aussicht auf einen Bankkredit für ein Haus haben. Der Mangel an anderen geeigneten Investitionsmöglichkeiten hat ebenfalls zu einem zusätzlichen Interesse am Immobiliensektor geführt.

Ein großes Angebot an billigeren Bau- und Infrastrukturmöglichkeiten in den Vororten und am Rande der Städte hat auch dazu geführt, dass nicht allzu viel Kapital erforderlich ist, um ein erster Immobilieninvestor in Serbien zu werden.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat in den letzten Monaten auch zu einem großen Zustrom russischer und ukrainischer Mieter in Serbien geführt, die dem Krieg und seinen Auswirkungen entkommen wollen. Infolgedessen bieten sie in der Regel an, mehr für eine Wohnung zu zahlen, was dazu führt, dass die Vermieter häufig die derzeitigen Mieter vertreiben, um sie unterzubringen.

Litauen

Die Wohnungspreise in Litauen stiegen von 2023 bis 2024 um 75,78 % auf 4.841 $, wobei die Lebenshaltungskosten mit durchschnittlich 828 $ pro Monat etwas höher waren als in Serbien. Allerdings waren die Durchschnittsgehälter mit 1.624 $ pro Monat fast doppelt so hoch wie in Serbien.

Obwohl die Immobilienpreise in Litauen in letzter Zeit weiterhin stark gestiegen sind, scheint sich diese Inflation im Vergleich zum übrigen Europa noch nicht allzu sehr auf die Lebenshaltungskosten ausgewirkt zu haben.

Die Wohnungspreise in Litauen sind in den letzten Monaten aus mehreren Gründen gestiegen. Einer der Hauptfaktoren ist das relativ starke Lohnwachstum in einigen Sektoren, um mit der höheren Inflation Schritt zu halten.

Auch die Kosten für Baumaterialien und die Arbeitskosten sind in Litauen erheblich gestiegen. In den letzten Jahren haben sich aufgrund der relativ günstigen Betriebskosten immer mehr Unternehmen aus dem IT-Sektor und anderen Branchen in Vilnius und anderen größeren Städten niedergelassen. Infolgedessen gab es einen Zustrom von Arbeitnehmern und ihren Familien, die in diesen Gebieten Wohnungen suchten.

Außerdem zogen es einige litauische Immobilienverkäufer während der Pandemie und danach im Gegensatz zu ihren westeuropäischen Kollegen vor, den Einbruch abzuwarten, anstatt ihre Preise zu senken.

Auch der Wohnungsbaumarkt war sehr aktiv und bot potenziellen Käufern zusätzliche Vorteile. So gelang es dem Land, die Pandemie mit einem relativ starken Immobilienmarkt zu überstehen.

Rumänien

An dritter Stelle lag Rumänien mit einem Anstieg der Wohnungspreise um 74,50 % auf 3.185 $ pro Quadratmeter. Im Vergleich zu den westeuropäischen Ländern waren die Lebenshaltungskosten mit 679 $ jedoch immer noch sehr niedrig. Auf der anderen Seite war das Durchschnittseinkommen mit 1.093 Dollar ebenfalls mäßig niedrig.

Die Preise für rumänische Wohnungen sind in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Nachfrage und des Mangels an neuen Wohnungen stark gestiegen. Dies war vor allem auf die höheren Baukosten, den Mangel an Arbeitskräften und nicht förderliche steuerliche Maßnahmen zurückzuführen.

Der in den letzten Jahren anziehende Infrastrukturausbau und die ebenfalls leicht steigenden Löhne haben in letzter Zeit zu einer steigenden Nachfrage im Immobiliensektor geführt.

Malta

Die Wohnungspreise in Malta stiegen von 2023 bis 2024 mit 47,54 % relativ langsamer als in den oben genannten Ländern, wobei der Quadratmeterpreis bei 3.700 $ (3.397 €) lag. Allerdings hatte Malta auch relativ hohe Lebenshaltungskosten von 1.000 $ (918 €) pro Monat, während das Durchschnittseinkommen mit 1.369 $ (1.257 €) pro Monat nur ein paar Schritte über den Kosten lag.

Dies könnte die wachsende Nachfrage nach mediterranen Immobilien widerspiegeln, da in letzter Zeit in wichtigen europäischen Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Frankreich erhebliche steuerliche und rechtliche Änderungen vorgenommen wurden. Dies hat dazu geführt, dass mehrere vermögende Privatpersonen aus diesen Ländern abgewandert sind, um sich in anderen europäischen Ländern mit freundlicheren Bestimmungen wie Malta und Italien niederzulassen.

Die geringe Größe Maltas und die relativ hohe Bevölkerungszahl haben auch zu einer hohen Nachfrage nach Grundstücken und Wohnungen geführt, da diese als knapp angesehen werden, was die Preise weiter in die Höhe treibt. Da viele der verfügbaren Wohnungen als Airbnbs und Kurzzeitvermietungen vermietet werden, um dem hohen Tourismusaufkommen des Landes gerecht zu werden, ist die Zahl der Wohnungen für Einheimische weiter zurückgegangen. Dies wiederum trägt ebenfalls zu den Preissteigerungen bei.

Spanien

Spanien liegt mit einem Anstieg der Wohnungspreise um 44,34 % auf 6.139 Dollar (5.637 Euro) im vergangenen Jahr auf dem fünften Platz. Die Lebenshaltungskosten blieben jedoch mit 828 $ (760 €) immer noch recht niedrig und lagen damit fast auf dem Niveau osteuropäischer Volkswirtschaften, trotz der relativ stärkeren Wirtschaft und des robusten Tourismussektors in Spanien.

Auch die Durchschnittsgehälter waren mit 2.409 $ (2.212 €) immer noch hoch, was darauf hindeutet, dass das Land auf dem besten Weg ist, sich von den Folgen der Pandemie zu erholen.

Der Hauptgrund für den sprunghaften Anstieg der Preise für spanische Wohnungen liegt darin, dass ein großer Teil der verfügbaren Wohnungen in touristischen Gebieten liegt. Dazu gehören San Sebastian, Madrid, Valencia, Barcelona, Palma, Alicante und die Städte der Costa del Sol.

Infolgedessen sind dort, wie auch in Malta, viele der verfügbaren Wohnungen entweder von Ausländern belegt oder werden kurzfristig vermietet, so dass die Einheimischen höhere Preise für weniger Wohnungen zahlen müssen. Der Aufschwung des Immobiliensektors in den letzten Jahren und der Boom des Reiseverkehrs nach der Pandemie haben ebenfalls dazu beigetragen.