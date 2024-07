Von Euronews

Zwei niederländische Unternehmen erhalten Millionen für die Entwicklung der Gezeitenenergie. Das sind ihre Vor- und Nachteile.

Zwei niederländische Unternehmen, Equinox und SeaQurrent, haben Millionen für die Entwicklung der Gezeitenenergie erhalten. Eine umweltfreundliche Energiequelle, bei der die durch Ebbe und Flut entstehenden Strömungen im Meer mithilfe von Generatoren in Strom umgewandelt werden.

Nachhaltiger Strom wurde in den Niederlanden bisher vor allem mit Solar- und Windkraftanlagen erzeugt.

Wenn alles gut geht, wird die Gemeinde Ameland noch in diesem Jahr den Durchbruch schaffen.

Erwin de Boer, Energieberater der Gemeinde Ameland, ist zuverzichtlich: "Der (Gezeitenenergie-)Drache wird Strom für etwa 600 Haushalte erzeugen. Das sind Hollum und Nes, unsere beiden größten Dörfer. Und hoffentlich werden es in Zukunft noch mehr sein."

Das Unternehmen Seaqurrent hat einen Gezeitenenergie-Drachen entwickelt, der sich an einem Kabel, das mit einem Generator auf dem Meeresboden verbunden ist, in Achterform dreht. Equinox hingegen arbeitet mit einer Turbine, die an eine Unterwasserwindmühle erinnert.

Gezeitenkraftwerke bergen zwar großes Potential, greifen aber gleichzeitig auch in den Lebensraum von Tieren ein.

Bert Beijloos, Biologe der Wadden Association mahnte deshalb zur Vorsicht: "Das Wattenmeer ist bereits sehr stark belastet. Wir wissen nicht, wie es sich unter anderem auf die Natur auswirkt, und dann müssten sich andere Dinge verschieben, damit es Platz dafür gibt."