Wettlauf um Lithium: Serbien zwischen EU und China

Von Aleksandar Djokic

Wie einer der größten Investoren Serbiens die wirtschaftlichen Ziele der EU gefährden könnte.

Der französische Präsident Emmanuel Macro reist heute nach Serbien. Ganz oben auf der Tagesordnung der Gespräche zwischen Macron und seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić wird der Zugang zu kritischen Mineralien wie Lithium stehen.

Dies stehe im Einklang mit den Richtlinien der Europäischen Kommission und der langfristigen Strategie der EU zur Verringerung der Abhängigkeit von China, erklärte Milan Antonijević, ein leitender Wissenschaftler am Zentrum für Außenpolitik, gegenüber Euronews.

"Das Lithium-Bergbauprojekt "Emili" in Frankreich, das von der Firma Imerys entwickelt wird, könnte als Grundlage für die Gespräche über Lithium zwischen den beiden Präsidenten dienen", fügte Antonijević hinzu.

Ausgleich zwischen den Interessen der EU und Chinas

Das richtige Gleichgewicht für Serbien zu finden, könnte sich als Herausforderung erweisen. Die politischen Entscheidungsträger versuchen, einerseits Macron und die Vertiefung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zur EU zu begrüßen und andererseits sicherzustellen, dass einer der Hauptinvestoren, China, zufrieden bleibt.

Eine wichtige Handelsfrage, die sowohl für die EU als auch für China auf der Tagesordnung steht, ist der Zugang zu Serbiens Lithium – ein wichtiger Rohstoff und Hauptbestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge.

Das strategische Ziel für Serbien könnte sein, sowohl mit China als auch mit der EU zusammenzuarbeiten, ohne Fortschritte und Investitionen zu gefährden.

Vuk Vuksanović, leitender Forscher am Belgrader Zentrum für Sicherheitspolitik, sagte gegenüber Euronews: "Belgrad glaubt, dass es dieses prekäre Gleichgewicht aufrechterhalten kann. Die Logik ist, dass Peking für den Fluss von leicht erhältlichen Krediten und Investitionskapital nützlich ist. Solange China jedoch nicht versucht, in Serbiens strategischen Wirtschaftsbereichen wie der 5G-Infrastruktur, der Verteidigung und kritischen Mineralien wie Lithium Fuß zu fassen, glauben die serbischen Behörden, dass sie eine Beziehung zu Peking aufrechterhalten können, ohne die EU oder die USA zum Feind zu machen."

EU-Lithiumabkommen mit Serbien

Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič und der Bundeskanzler Olaf Scholz unterzeichneten letzten Monat in Belgrad eine Absichtserklärung, nur wenige Tage nachdem Belgrad dem anglo-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto grünes Licht für die Wiederaufnahme des Lithiumabbaus im Westen des Landes gegeben hatte.

Die EU-Exekutive erklärte, dass sie der Partnerschaft – der jüngsten von mehr als einem Dutzend, die Brüssel unterzeichnet hat, um seine Abhängigkeit von China zu verringern – weiterhin "voll verpflichtet" sei.

Dimitrije Milić, Programmdirektor des in Belgrad ansässigen Think-Tanks "New Third Way", sagte gegenüber Euronews: "Das aktuelle Lithium-Bergbauprojekt in Serbien ist auf die Interessen der EU ausgerichtet. Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit dem Europäischen Gesetz über kritische Rohstoffe, das im März 2023 eingeführt wurde.

Das aktuelle Lithium-Bergbauprojekt in Serbien ist auf die Interessen der EU ausgerichtet. Dimitrije Milić New Third Way

Diese Ausrichtung war vorhersehbar, da ein erheblicher Teil der serbischen Exporte und ausländischen Direktinvestitionen von den Lieferketten der europäischen Automobilindustrie abhängen."

EU begrenzt die Abhängigkeit von China

Derzeit stammen 97 Prozent des von der Europäischen Union verwendeten Lithiums aus China, wie Ursula von der Leyen in ihrer Eröffnungsrede auf dem Clean Tech Industry Dialogue in Brüssel am 22. Februar betonte.

"Wir haben beobachtet, dass China in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren strategisch eine Mine nach der anderen auf der ganzen Welt gekauft hat. Sie nehmen den Rohstoff, sie haben die Verarbeitungsverfahren in China, und dann haben sie das Monopol für diesen Rohstoff... so sind wir völlig abhängig von diesem einen Land, China", sagte sie.

Đorđe Trikoš, Berater für strategische Kommunikation, betonte gegenüber Euronews ebenfalls die strategische Bedeutung der Automobilindustrie für Deutschland, Europas größte Volkswirtschaft.

"Die Herkunft von Lithium in Europa selbst reduziert die Transaktionskosten für deutsche Automobilunternehmen, was deutsche Elektroautos billiger und damit für europäische Kunden zugänglicher macht. Dies umso mehr, als die Produktion in Serbien sowohl den Abbau als auch die Verarbeitung von Lithium umfassen würde", fügte Trikoš hinzu.

Niclas Frederic Poitiers, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Bruegel, sprach ebenfalls mit Euronews über den Spagat für Serbien und merkte an, wie China in der Vergangenheit seine Dominanz bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie seltenen Erden gegen Japan eingesetzt hat.

"Europa muss seine Beschaffung von Lithium diversifizieren, um sicherzustellen, dass seiner Batterieindustrie nicht dasselbe passiert. Die Veredelung ist besonders wichtig. Im Idealfall verfügt Europa über ein breites Spektrum an Bezugsländern für seine Lieferungen. Die Projekte in Serbien tragen zu diesem Ziel bei", sagte Poitiers.

Europa muss seine Beschaffung von Lithium diversifizieren, um sicherzustellen, dass seiner Batterieindustrie nicht dasselbe passiert. Niclas Frederic Poitiers Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Bruegel

Chinas Zugang zu Serbiens Lithium

China verfügt unterdessen über beträchtliche eigene Lithiumressourcen und ist daher nicht so sehr auf Lithium aus Serbien angewiesen. Während des jüngsten Besuchs des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in Serbien wurde jedoch berichtet, dass der Zugang zu den serbischen Lithiumvorkommen zu den Themen gehörte, die auf der Tagesordnung standen.

China besitzt derzeit viele Minen und Fabriken in Serbien, darunter auch die größte Kupfermine des Landes. Darüber hinaus hat China im Rahmen seiner "Belt and Road Initiative", die die Entwicklung der Infrastruktur finanziert, Milliarden für Straßen, Brücken und Anlagen bereitgestellt.

"Der größte Einzelinvestor von Rio Tinto ist China. Vor kurzem trat ein Freihandelsabkommen mit China in Kraft, das vorsieht, dass Lithium zollfrei nach China exportiert werden kann. Das wird China sicher ausnutzen", meint Đorđe Dimitrov vom European Policy Centre in Belgrad.

Chinas Investitionen in Serbien

Nach Angaben des Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) hat China zwischen 2009 und 2021 32 Milliarden Euro in der Region investiert. Allein in Serbien beliefen sich die chinesischen Investitionen auf 10,3 Mrd. EUR.

Trotz der chinesischen Kapitalzuflüsse bleibt die EU jedoch der führende Wirtschaftspartner mit 70 Prozent der gesamten ausländischen Direktinvestitionen und 81 Prozent der Exporte, wie das Europäische Parlament in einem Bericht feststellte.

"Serbien hat den Vorteil, dass es auf dem Weg ist, Mitglied der EU zu werden und eng mit der Europäischen Union verbunden ist. Auch China erwartet, dass Serbien eines Tages Mitglied der EU wird, was für die chinesische Wirtschaftsstrategie in der Region zusätzliche Bedeutung haben wird", so Predrag Bjelić, Professor für internationalen Handel an der Universität Belgrad.

Auch China erwartet, dass Serbien eines Tages Mitglied der EU wird, was für die chinesische Wirtschaftsstrategie in der Region zusätzliche Bedeutung haben wird. Predrag Bjelić Professor für internationalen Handel an der Universität Belgrad

Lithiumnachfrage verschafft Serbien mehr Auftrieb

Rio Tinto geht davon aus, dass die Spitzenproduktion von Lithium in Serbien etwa 58.000 Tonnen betragen könnte. Dies würde Serbien zum Vorreiter in Sachen Lithiumabbau und -veredelung machen und Serbien einen größeren Einfluss auf die EU verschaffen.

Vuk Vuksanović merkte jedoch an: "Die gegenseitige Abhängigkeit geht in beide Richtungen. Die Belieferung der EU mit Lithium würde Serbien sicherlich in einer neuen Lieferkette an die EU binden, aber es würde auch die Abhängigkeit der EU von Serbien bis zu einem gewissen Grad erhöhen."

Das Gleichgewicht für Serbien besteht nun darin, seine wirtschaftlichen Versprechen sowohl gegenüber China als auch gegenüber der EU zu erfüllen, um deren politische Ziele zu unterstützen, ohne seine eigenen zu gefährden.

"Serbien balanciert seine Beziehungen zu China und der EU in Bezug auf Lithium aus, indem es seine Bergbauprojekte an europäischen Interessen ausrichtet und gleichzeitig enge Beziehungen zu China pflegt. Dieser Ansatz ermöglicht es Serbien, von EU-Investitionen und Automobil-Lieferketten zu profitieren und gleichzeitig das chinesische Engagement in Schlüsselindustrien wie dem Bergbau und der Stahlproduktion zu nutzen, wodurch sichergestellt wird, dass das Land die wirtschaftlichen Vorteile beider Partnerschaften maximiert", schloss Milić.