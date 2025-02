Warum kann Europa seine Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien nicht ausschöpfen?

Der CEO von Hitachi Energy erklärt in The Big Question, warum Europa und der Rest der Welt dringend in Stromnetze investieren müssen.

Europa muss dringend die Investitionen in seine Stromnetze erhöhen, um den steigenden Energiebedarf zu decken und die Klimaziele zu erreichen, mahnt Andreas Schierenbeck, CEO von Hitachi Energy.

In einem Gespräch mit Angela Barnes von Euronews in der Sendung The Big Question wies Schierenbeck auf die dringende Notwendigkeit des Ausbaus der Infrastruktur hin und betonte, dass veraltete Vorschriften und langsame Genehmigungsverfahren den Fortschritt behindern.

„Wir befinden uns plötzlich in einer Situation, in der wir viel mehr elektrische Energie benötigen, als wir dachten“, so Schierenbeck.

„Da wir ein wenig unvorbereitet in diese Situation geraten sind, haben wir nun Mühe, den Bedarf zu decken. Wir müssen mehr Erzeugungskapazitäten schaffen... wir müssen das Netz ausbauen. Da besteht eine Lücke.“

500 GW erneuerbare Energie aufgrund von Netzbeschränkungen blockiert

Eine der größten Herausforderungen besteht laut Schierenbeck darin, dass über 500 Gigawatt (GW) an erneuerbaren Energiekapazitäten in Europa anschlussbereit sind, aber ungenutzt bleiben, weil die Netzinfrastruktur nicht vorhanden ist. Zum Vergleich: 500 GW sind genug Energie, um 50 Milliarden LED-Glühbirnen mit Strom zu versorgen oder etwa 45 Millionen Standard-Elektrofahrzeuge aufzuladen.

Dieser Engpass gefährdet die Fähigkeit Europas, auf sauberere Energiequellen umzusteigen und die Ziele des Pariser Abkommens bis 2030 zu erreichen.

Schierenbeck verglich die Energiewende mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren und stellte fest, dass Regierungen und Unternehmen schneller handeln müssen, um die notwendige Infrastruktur aufzubauen.

Verordnungen zur Vermeidung überhöhter Ausgaben behindern den Fortschritt

Ein Haupthindernis sei, dass die derzeitigen Vorschriften darauf abzielten, unnötige öffentliche Ausgaben zu vermeiden, und nicht darauf, einen schnellen Netzausbau zu ermöglichen. Während dieser Ansatz in der Vergangenheit sinnvoll war, hindert er nun den Energiesektor daran, sich auf dringende Nachfrageveränderungen einzustellen.

Schierenbeck stellte fest, dass Netzausbauprojekte zwar in der Regel sieben bis acht Jahre dauern, aber nur zwei bis drei Jahre auf den Bau entfallen - die restliche Zeit geht durch langwierige Genehmigungsverfahren verloren.

„Vorschriften wurden geschaffen, um Steuergelder zu sparen, nicht um zu viel zu investieren“, sagte Schierenbeck.

„Aber jetzt müssen wir das ändern. Die Kosten, die entstehen, wenn nicht oder nicht schnell genug gehandelt wird, sind höher als die Kosten, jetzt zu investieren.“

Die Notwendigkeit einer noch nie dagewesenen Zusammenarbeit

Um diese Hürden zu überwinden, forderte Schierenbeck eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und Regulierungsbehörden. Er betonte, dass die politischen Entscheidungsträger die Dringlichkeit der Situation erkennen und mit den Branchenführern zusammenarbeiten müssen, um Investitionen zu beschleunigen und bürokratische Hindernisse zu beseitigen.

Schierenbeck führte ein Beispiel aus seiner Erfahrung in Deutschland an, wo eine Gashochdruckpipeline, für die ursprünglich fünf bis sieben Jahre veranschlagt waren, dank flexibler Vorschriften schließlich in nur neun Monaten gebaut wurde.

„Sie sehen also das Potenzial, das wir haben, wenn wir die richtigen Maßnahmen ergreifen.“

Hitachi Energy arbeitet aktiv an der Ausweitung der Produktionskapazitäten, der Entwicklung neuer Netztechnologien und der Förderung von Partnerschaften, die die Energiewende beschleunigen können.

Im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen eine Investition von mehr als 30 Millionen Euro (ca. 32 Millionen US-Dollar) in den Ausbau und die Modernisierung seines Werks für Leistungstransformatoren in Bad Honnef an. Das voraussichtlich bis 2026 abgeschlossene Projekt wird, wird bis zu 100 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen und die steigende Nachfrage nach Transformatoren zur Unterstützung der sauberen Energiewende in Europa decken.

In diesem Jahr kündigte das Unternehmen außerdem Pläne zur Erweiterung und zum Stellenaufbau in seinem Werk für Verbundwerkstoffkomponenten in Piteå, Schweden, an.

„Diese Investition ist eine Antwort auf die weltweit steigende Nachfrage nach Stromübertragungsanlagen, die durch die Energiewende bedingt ist“ heißt es in einer Erklärung des Unternehmens auf seiner Website.

Was passiert, wenn Europa nicht handelt?

Wenn Europa wichtige Investitionen in Netze und erneuerbare Energien verzögert, könnte dies schwerwiegende Folgen haben und die Energiesicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Klimaschutzverpflichtungen gefährden. Schierenbeck bleibt jedoch vorsichtig optimistisch und glaubt, dass Innovation und regulatorische Reformen die Energiewende noch ermöglichen können - wenn jetzt die richtigen Schritte unternommen werden.

„Wir werden uns anpassen, wir werden Lösungen finden“, sagte er.

Während sich die globale Energielandschaft rasant verändert, wird die Fähigkeit Europas, sein Stromnetz zu modernisieren, darüber entscheiden, ob es die saubere Energierevolution anführen kann - oder ob es im Wettlauf um eine nachhaltige Zukunft zurückfällt.

Das vollständige Gespräch mit dem CEO von Hitachi Energy, Andreas Schierenbeck, finden Sie im Video oben.