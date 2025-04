Von Tina Teng

Weitere Länder werden in den Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hineingezogen: Peking hat vor Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder gewarnt, die Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten auf Kosten der Interessen Chinas abschließen.

In seiner jüngsten Reaktion auf die stark erhöhten US-Zölle erklärte das chinesische Handelsministerium in einer Erklärung, dass Peking "die Bemühungen aller Parteien respektiert, ihre Handelsstreitigkeiten mit den USA durch gleichberechtigte Konsultationen zu lösen". China werde jedoch keine von den USA geführten Handelsabkommen akzeptieren, die seinen Interessen schaden, und "entschlossen und auf Gegenseitigkeit beruhend mit Gegenmaßnahmen reagieren", um seine Rechte und Interessen zu schützen.

China: Zölle sind "einseitige Schikane"

In der Erklärung bezeichnete China die US-Zölle als "einseitige Schikane" im internationalen Handel und fügte hinzu: "Wenn der internationale Handel zum Gesetz des Dschungels zurückkehrt, bei dem die Starken die Schwachen ausbeuten, werden alle Länder zu Opfern".

In der vergangenen Woche plante die Trump-Regierung Berichten zufolge, Druck auf die US-Handelspartner auszuüben, damit diese in den laufenden Zollverhandlungen ihre Abmachungen mit China einschränken. Länder mit engen Handelsbeziehungen zu China könnten mit sogenannten Sekundärzöllen belegt werden.

Unterdessen besuchte der chinesische Präsident Xi letzte Woche auf seiner ersten Auslandsreise des Jahres wichtige Handelspartner in Südostasien, darunter Vietnam, Malaysia und Kambodscha. Der Besuch signalisierte "Chinas erneuten Vorstoß zur Stärkung der regionalen Stabilität und des Wohlstands und seine entschlossene Unterstützung für die regionale wirtschaftliche Integration, da der globale Protektionismus und Unilateralismus weiter zunehmen", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Höhepunkt der Spannungen erreicht

Der Zollkrieg zwischen den USA und China scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Bislang haben die USA insgesamt 145 % Zölle auf chinesische Waren erhoben, während sie die Zölle auf andere Länder aussetzen. China reagierte mit Zöllen in Höhe von 125 % auf US-Waren, erklärte, es werde weitere Erhöhungen "ignorieren" und bezeichnete sie als "bedeutungsloses Zahlenspiel".

Trump hat ebenfalls signalisiert, dass weitere Zollerhöhungen unwahrscheinlich sind, da er befürchtet, dass zusätzliche Maßnahmen den Handel zwischen den beiden Ländern zum Erliegen bringen würden.

Allerdings haben beide Seiten ihre Handelsspannungen durch nichttarifäre Maßnahmen verschärft. Kürzlich verhängte China Ausfuhrbeschränkungen für eine breite Palette wichtiger Mineralien, die sich insbesondere gegen die USA richteten. Wenige Tage später unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung zur Untersuchung der Einfuhren kritischer Mineralien.

Als weitere Eskalation kündigte die Trump-Administration am vergangenen Freitag Gebühren für in China gebaute Schiffe an, die in US-Häfen anlegen. Die Entscheidung, die vom Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten (USTR) bekannt gegeben wurde, folgt auf eine einjährige Untersuchung, die ursprünglich unter der Regierung Biden eingeleitet wurde.

Euro und Gold steigen im Wert

Die Handelsspannungen zwischen den USA und China verunsicherten die globalen Märkte am Montag in Asien weiter. Während die meisten westlichen Börsen wegen der Osterfeiertage geschlossen blieben, dominierte erneut die Risikoaversion die Marktstimmung. Gold und der Euro stiegen an, während der US-Dollar weiter nachgab und die US-Aktienfutures ihre Verluste ausweiteten.

Um 5:50 Uhr MESZ hatten die Gold-Futures an der COMEX um 1,8 % auf $ 3.389 je Unze zugelegt, während der Spot-Goldpreis um 1,4 % auf $ 3.376 je Unze anstieg - beides neue Rekordwerte. Das Währungspaar EUR/USD überstieg zum ersten Mal seit November 2021 die Marke von 1,50. Andere Währungen, darunter der japanische Yen und der Schweizer Franken, legten gegenüber dem Dollar ebenfalls deutlich zu.