Wenn Mario Ferrario gegen sechs Uhr morgens aufsteht, um seine Töchter zur Sommerschule zu bringen, gibt es in Bonastre, einer Gemeinde mit etwa 800 Einwohnern in der Region Katalonien, noch kein Wasser. Er dreht den Wasserhahn auf und es kommt kein Tropfen heraus.

Wer Glück hat und bei der Arbeit eine Pause machen kann, kommt bis zehn Uhr morgens nach Hause und duscht kurz, bevor das Wasser wieder abgestellt wird. Die Verschnaufpause dauert von 7 bis 10 Uhr morgens, danach geht bis 20 Uhr nichts mehr. Dann läuft für weitere zwei Stunden Wasser aus der Leitung.

"Wenn es wieder Wasser gibt, denn oft werden die Zeitpläne nicht eingehalten. Sie legen bestimmte Zeiträume fest, die sich ohne Vorwarnung ändern", versichert Ferrario.

Duschen, Wäsche waschen und sogar Geschirr spülen sind in Bonastre zum Luxus geworden. Die Situation in der spanischen Gemeinde war so extrem, dass der Stadtrat beschloss, wegen der Dürre Einschränkungen zu erlassen.

Vor einigen Wochen hatte die Agència Catalana de l'Aigua die Region zum Dürregebiet erklärt, doch in der Praxis hat sich nichts geändert - die Behörden behielten die zuvor schon geltenden Einschränkungen bei.

In der Region Katalonien gibt es derzeit 150 Gemeinden, in denen die Wassernutzung eingeschränkt ist. Die Wasserstand in den Stauseen sinkt und die Brunnen, aus denen viele Kleinstädte versorgt werden sind ausgetrocknet. Nach Angaben des Ministeriums für ökologischen Wandel wurde in diesem August der geringste Wasserstand in den Stauseen überhaupt gemessen.

Im Fall von Bonastre ist die Situation "extrem", wie Esther Bartra, die Bürgermeisterin der Gemeinde, gegenüber den örtlichen Medien sagte. Der einzige Brunnen der Gemeinde hat keine Reserven und wird aus dem Grundwasserleiter von Gaià gespeist, der bereits die Auswirkungen der Dürre zu spüren bekommt.

Als Notlösung versucht die Stadtverwaltung, Wasser aus einem im Bau befindlichen Brunnen umzuleiten, in der Hoffnung, dass sich die Situation in der Stadt dadurch etwas entspannt.

Dürre, Regenmangel und schlechte Prognose

Im Zentrum von Bonastre versucht Xavi Llarch jedes Mal, wenn das Wasser wieder läuft, Wasser laufen zu lassen und Behälter aufzufüllen, um die Kunden in seiner Bar bedienen zu können. "Für uns ist das ein Problem, wir verlieren ständig Kunden", sagt er.

"Den ganzen Tag über können wir das von den Kunden benutzte Geschirr nicht abwaschen, wir können das Waschbecken nicht benutzen, wir können nicht einmal die Kaffeemaschine benutzen, um einen Kaffee zu kochen", sagt er.

Es ist der vierte Sommer, in dem die Stadt aufgrund der Dürre Einschränkungen anwenden musste. Doch noch nie seien die Folgen so gravierend gewesen wie jetzt.

"Wir hatten schon einige Sommer mit Wasserausfällen, aber die dauerten nur ein paar Tage. Was wir dieses Jahr erleben, ist schrecklich, so schlimm war es noch nie. Diese Situation ist wie ein vorhergesagter Tod", sagt Núria Pons, die in Bonastre lebt.

"Es gibt zwar eine weit verbreitete Dürre, aber auch die Planung der örtlichen Behörden waren sehr schlecht. Wir wussten schon seit Monaten, dass dies passieren würde. Es ist nicht allein die Schuld der Stadtverwaltung, aber man hätte die Regenzeit nutzen sollen, um Tanks zu füllen und Prognosen zu erstellen", sagt Pons.

Die örtlichen Behörden haben bereits das Füllen von Swimmingpools, die Bewässerung von Obstplantagen und Gärten mit Trinkwasser verboten. Anwohner wurden aufgefordert, den Verbrauch zu reduzieren und verantwortungsvoll mit dem Wasser umzugehen. Das hat allerdings nicht verhindert, dass noch strengere Einschränkungen verhängt wurden.

"Die Menschen haben die Situation satt. Die Politiker geben als Entschuldigung an, dass sie keinen neuen Brunnen graben können, dass es eine Dürre gibt, dass es nicht regnet... Aber sie haben nicht vorausschauend gehandelt", sagt Ferrario.

"Ich lebe seit vier Jahren in der Stadt, und das geht schon eine Weile so, aber dieses Jahr war es katastrophal. Die Beschränkungen sind viel strenger geworden", fügt er hinzu.

Viele fordern jetzt, dass darüber diskutiert wird, wie es zu dieser Situation gekommen ist.

Antonella Gerosa, Leiterin einer Weinkellerei in der Gegend, wies darauf hin, dass das Wasser auf unverantwortliche Weise verwendet wurde. "Obwohl die Stadt klein ist, haben wir dieses Stadium erreicht. Wir wussten, dass die Grundwasserleiter niedrig sind, das konnte man beobachten, aber die Menschen hatten kein Verantwortungsgefühl für die Umwelt".

Bis der Bau des zweiten Brunnens, der für Ende des Jahres geplant ist, abgeschlossen ist, hat der Stadtrat eine anderen Lösung gefunden: Jeden Tag kommt ein Tankwagen in die Gemeinde, um Wasser an die Anwohnerinnen und Anwohner zu verteilen.

"Das Problem dabei ist, dass die älteren Leute die Flaschen nicht von dem Ort, an dem der Lastwagen geparkt ist, zu ihrem Haus tragen können", sagt Pons, der wenig hoffnungsvoll in den Himmel blickt. "Bis es in Strömen regnet, werden wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen."