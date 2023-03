Weltwassertag: 190 Mio Kinder in Afrika leiden unter Wassermangel

Der 22. März ist der Weltwassertag der UNO.

Laut UNICEF leiden aktuell vor allem 190 Millionen Kinder in 10 afrikanischen Staaten unter mangelndem Trinkwasser und darunter, dass sie sich nicht zu Hause waschen können. Zu den besonders betroffenen Ländern zählen Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tschad, die Elfenbeinküste, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, und Somalia.

An diesem Mittwoch beginnt in New York bei der UNO eine Konferenz, auf der die UNESCO ihre neue Studie vorstellen. Schon jetzt ist klar: Die weltweite Trinkwasser-Knappheit wird sich weiter verschäften. Dies ist laut Studie eine Folge von zunehmenden Umweltproblemen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Verbindung mit erhöhter Süßwasserverschmutzung.

10 Prozent der Weltbevölkerung sind von Wasserknappheit bedroht

„Je nach Jahreszeit wird Wasser infolge des Klimawandels knapp, und zwar sowohl dort, wo es heute noch im Überfluss vorhanden ist – wie in Zentralafrika, Ostasien und Teilen Südamerikas – wie auch verschärft dort, wo es bereits heute knapp ist – wie im Nahen Osten und in der Sahelzone.“ Im Jahresschnitt leben laut UN 10 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern mit hoher oder kritischer Gefahr von Problemen durch Wasserknappheit.

In Südafrika hat Boitumelo Nkatlo eine Methode entwickelt, die saures Wasser aus den Minen des Landes in Trinkwasser verwandelt. Der Gründer von BN-Aqua Solutions ist überzeugt, dass so die Wasserprobleme von einer Million Menschen gelöst werden können.