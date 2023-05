Schwarzenegger in Wien zum Klimaschutzgipfel

Von Euronews mit AFP

Arnold Schwarzenegger hält in der Wiener Hofburg Klimagipfel ab.

In der Wiener Hofburg hat der "Austrian World Summit" zum Klimaschutz begonnen. Zu der Veranstaltung hat der Ex-Filmstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger eingeladen. Das Motto: "We have the power"

Schwarzenegger will Lösungen für die Klimakrise aufzeigen.

Neben Schwarzeneggen sind auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Umweltministerin Leonore Gewessler und der Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko dabei.

Der Summit von Schwarzenegger sorgt aber auch für erhitzte Gemüter und ist unter der Umwelt-NGOs mittlerweile umstritten. Die „Letzte Generation“ und „Fridays For Future“ werfen der Veranstaltung etwa Greenwashing vor. So klebten sich Aktivisten am Vormittag in der Nähe der Hofburg an den Ring und demonstrierten gegen das Event.